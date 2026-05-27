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27 de mayo de 2026

FISCAL DE MAGALLANES POR “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”: “ACÁ EL DELITO NO ES LOCAL, ES CONTINENTAL”

El fiscal Cristián Crisosto sostuvo que "el crimen organizado utiliza las rutas contraintuitivas cuando el objeto de poder evitar los controles y poder maximizar ciertos Sugerencias".

fiscalcristiancrisosto

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, se refirió a la situación que se vive en la zona sur del país y la utilización de “rutas contraintuitivas” por parte del crimen organizado apuntando que “acá el delito no es local, es continental”.

En conversación con Radio Pauta, es que el fiscal sostuvo que el estrecho de Magallanes se ha convertido en una nueva ruta para el tráfico de drogas, armas y contrabando.

“Hemos podido evidenciar en estos años, básicamente, que existen bandas de crimen organizados, establecidas acá en esta región y que están operando con bastante importancia”, sostuvo el fiscal.

De acuerdo a lo que explicó, debido a la presión internacional sobre las rutas tradicionales en el Caribe y a las dificultades que enfrenta actualmente el Canal de Panamá, es que las bandas han debido buscar nuevas alternativas para sus comercios ilícitos.

“Todos estos elementos hacen que, efectivamente, surja una, una vulnerabilidad, que es el estrecho de Magallanes”, mencionó, añadiendo que a pesar de que es de soberanía chilena, “nos comprometemos a permitir el libre tránsito de cualquier barco”, por lo que a menos que exista una denuncia estos pueden transitar.

En la misma línea, el fiscal abordó la situación del contrabando en la frontera con Argentina señalando que “acá tenemos una vulnerabilidad importante, y es que, a diferencia de más al norte, acá en la frontera con Argentina, que son como 1.200 kilómetros, aproximadamente, cierto, no hay ningún hito geográfico, o sea, no hay ningún río, una montaña, hay una pampa. Y eso permite, cierto, un tráfico y un contrabando más nutrido”.

Asimismo detalló que “Ushuaia es el cuarto puerto en cantidad de carga de los argentinos, y está acá en Tierra del Fuego. Y nosotros hemos logrado detectar a través de las investigaciones que existen rutas para el narcotráfico, que vienen desde Bolivia y terminan en Ushuaia”.

“Entonces estamos hablando que el crimen organizado utiliza las rutas contraintuitivas cuando el objeto de poder evitar los controles y poder maximizar ciertos Sugerencias”, expresó el fiscal.

En la misma línea, Crisosto destacó que “lo más importante es poder cortarle los flujos ilícitos de dinero y los activos y los capitales, porque si tú le cortas esos flujos, inhibe la acción del crimen organizado.”

El fiscal además señaló que existen muchos ciudadanos extranjeros que se trasladan a la región para dedicarse a actividades ilícitas.

“Estamos hablando de que han llegado a quedarse, y efectivamente, hay un asunto más relevante para nosotros desde este punto de vista investigativo, y es en cifras de diciembre del año pasado, nosotros, a nivel de porcentaje de internos en las cárceles de la sociedad extranjera, estábamos en el tercer lugar”, detalló.

Es así como apuntó que “hay muchos ciudadanos venezolanos, colombianos, ecuatorianos, que vienen a quedarse acá, y que básicamente se dedican a actividades ilícitas”, añadiendo que “acá hay que tener dos focos muy importantes para el crimen organizado, que son los puertos y que son las cárceles”, mencionó el fiscal.

“Acá hemos podido, digamos, identificar la presencia de crimen organizado con distintas bandas, que se mantienen acá, pero que para su existencia, necesitan su vinculación con Argentina y con otras rutas”, detalló, apuntando que “nosotros tenemos excelentes relaciones con las fiscalías de Ushuaia, Río Grande, y en este caso, Río Gallegos, lo que nos ha permitido, efectivamente, tener éxitos investigativos, pero es una labor que hay que abordar permanentemente”.

Finalmente, según sostuvo el fiscal “acá lo más importante, evidentemente, es poder generar este trabajo inter agencial a nivel interno y particularmente trabajo internacional”, agregando que “acá el delito no es local, es continental”.

Fuente: latercera.com 

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