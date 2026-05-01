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1 de mayo de 2026

51 PERSONAS HABRÍAN MUERTO POR CÁNCER COLORRECTAL EN MAGALLANES DURANTE 2025

​Las cifras reflejan un aumento respecto al año anterior y refuerzan la importancia de la detección precoz mediante exámenes como el test inmunoquímico fecal.

ColorrectalCancer

Un total de 51 personas habrían fallecido por cáncer colorrectal en la Región de Magallanes durante 2025, según datos preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud. La cifra representa un aumento de 16 casos en comparación con 2024, evidenciando una tendencia al alza en esta enfermedad.

Del total de fallecidos, 33 corresponden a personas entre 70 y 89 años, mientras que 14 casos se registraron en el grupo de entre 50 y 69 años. A nivel nacional, las muertes por este tipo de cáncer han aumentado de forma sostenida desde 2020, alcanzando cerca de 4.000 fallecimientos en 2025, lo que equivale a aproximadamente 10 diarios.

Especialistas advierten que el cáncer colorrectal es una enfermedad altamente prevenible si se detecta a tiempo. En este contexto, el Test Inmunoquímico Fecal (FIT) ha cobrado relevancia como herramienta de diagnóstico temprano, ya que permite detectar sangre oculta en deposiciones de forma simple, no invasiva y con resultados en corto plazo.

Desde la Fundación Arturo López Pérez (FALP) indicaron que la detección precoz permite identificar lesiones en etapas iniciales, cuando las probabilidades de curación superan el 90%. Además, el examen FIT fue incorporado por Fonasa en su Modalidad Libre Elección, facilitando el acceso a este tipo de diagnóstico.

El cáncer colorrectal puede no presentar síntomas en sus etapas iniciales, pero en fases avanzadas puede manifestarse con sangrado, cambios en el hábito intestinal, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso. Por ello, el llamado es a informarse, realizar controles preventivos y adoptar hábitos saludables que contribuyan a reducir el riesgo.


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