SIMULACRO EN MAGALLANES: ADVIERTEN NECESIDAD DE INCORPORAR A PERSONAS MAYORES EN PLANES DE EVACUACIÓN

A pocos días del simulacro regional de sismo y tsunami que se desarrollará este 16 de abril en el borde costero de la Región de Magallanes, la Fundación Derechos Mayores valoró la iniciativa impulsada por las autoridades, destacando su importancia para fortalecer la cultura de prevención, pero advirtió la necesidad de incorporar de manera explícita a las personas mayores en los planes de evacuación y preparación ante emergencias.

Desde la organización señalaron que este tipo de ejercicios representa una oportunidad clave no solo para ensayar respuestas técnicas, sino también para identificar brechas en la preparación de grupos que enfrentan mayores dificultades, como es el caso de muchas personas mayores que habitan en sectores costeros.

Un desafío pendiente en la gestión del riesgo

Si bien el simulacro contempla la evacuación hacia zonas seguras y la activación de sistemas de alerta, desde la fundación advierten que la planificación suele ser generalista, sin considerar adecuadamente factores como movilidad reducida, dependencia, acceso a información o aislamiento territorial.

El presidente de la Fundación Derechos Mayores, Michel Toledo Ortiz, señaló que:

"Valoramos este tipo de iniciativas, pero la preparación ante emergencias no puede ser igual para todos cuando las condiciones no lo son. Las personas mayores enfrentan realidades distintas, y no incorporarlas de manera específica en los planes de evacuación es una brecha que debe ser abordada con urgencia".

Enfoque de derechos y obligaciones del Estado

Desde la fundación recordaron que Chile ha ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual establece la obligación del Estado de adoptar medidas que garanticen la seguridad, autonomía e integridad de este grupo, especialmente en situaciones de riesgo o emergencia.

En este contexto, enfatizan que la gestión del riesgo de desastres debe incorporar una perspectiva de envejecimiento, considerando las necesidades específicas de las personas mayores para asegurar una evacuación efectiva, oportuna y digna.

"No se trata solo de evacuar, sino de garantizar que todas las personas puedan hacerlo en condiciones reales. Una evacuación que no considera las capacidades y contextos de las personas mayores puede transformarse en una situación de riesgo adicional", agregó Toledo.

Un llamado a fortalecer la preparación comunitaria

La Fundación Derechos Mayores hizo un llamado a autoridades, comunidades y familias a anticipar medidas de apoyo, especialmente para personas mayores que viven solas o presentan algún grado de dependencia.

Entre las recomendaciones, destacan:

Identificar previamente redes de apoyo comunitario.

Acompañar a personas mayores en la participación de simulacros.

Revisar rutas de evacuación considerando tiempos y capacidades reales.

Fortalecer la comunicación directa, más allá de herramientas digitales.

La organización reiteró su disposición a colaborar con autoridades regionales en la incorporación de un enfoque inclusivo en la gestión del riesgo, entendiendo que el envejecimiento de la población exige adaptar las políticas públicas a nuevas realidades territoriales y sociales.