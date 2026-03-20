MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA TALLERES DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES

La Municipalidad de Punta Arenas informó que entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo se llevará a cabo el proceso de inscripciones para los talleres 2026 de la Unidad de Adulto Mayor, una oferta gratuita de 40 actividades dirigida a personas desde los 60 años. Las inscripciones se realizarán en Covadonga 063, de lunes a jueves entre las 08:00 y 12:30 horas, y de 14:30 a 17:00 horas, mientras que el viernes la atención se extenderá hasta las 16:00 horas en la jornada de la tarde.

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Entre los talleres disponibles destacan activación de la memoria, baile entretenido, acuarela, yogaterapia, uso básico del celular, gimnasia, coro, bordado, inglés y crochet, entre otros.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, extendió la invitación a la comunidad a sumarse a esta oferta. "Queremos invitar a todos nuestros vecinos que tengan 60 años y más a inscribirse en estos 40 talleres que tiene la Municipalidad para realizar actividades durante todo el año. Hemos aumentado los cupos, pasando de 1.400 en 2025 a cerca de 1.800 este 2026, y lo más importante es que son totalmente gratuitos", señaló.

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Asimismo, destacó que las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso. "Gracias a la colaboración de muchos dirigentes, las actividades se realizarán en 11 lugares distintos de nuestra ciudad: juntas de vecinos en el sector sur, sector central, sector norte, sector poniente y también, por cierto, en nuestra sede en Covadonga 063. La idea es que lo pasen bien, que compartan, que conozcan y que también aprendan", agregó.





Por su parte, la encargada de la Unidad de Adulto Mayor, Carolina Barrientos, relevó la importancia de estos espacios. "Hay gimnasia, baile entretenido, actividades de la memoria, juegos lúdicos y también manualidades. La verdad es que el programa es variado y responde a las necesidades que nos han planteado nuestras personas mayores", indicó.

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Barrientos también explicó que el único requisito para participar es tener 60 años o más y residir en la comuna. "Hemos tenido muy buena experiencia en años anteriores. Cada año hemos ido aumentando tanto los talleres como los cupos", afirmó.

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Desde el municipio reiteraron el llamado a participar, destacando que no es necesario pertenecer a clubes u organizaciones para acceder a esta oferta, la cual busca que ningún adulto mayor quede fuera de estas instancias de desarrollo, aprendizaje y recreación. Los talleres comenzarán el próximo 1 de abril de 2026.