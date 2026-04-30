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30 de abril de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME OFICIA A AUTORIDADES REGIONALES Y COMUNALES PARA EXIGIR CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN TEST DE DROGAS Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

El diputado de la República, Alejandro Riquelme Ducci, informó que ha oficiado el día de hoy formalmente a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, al Gobernador Regional y a todos los alcaldes de la región, con el objetivo de exigir el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de test de drogas para autoridades públicas.

diputadoriquelme

La acción se funda en el dictamen de la Contraloría General de la República, A.O. N° 266.385/2026, de fecha 28 de abril de 2026, que imparte instrucciones sobre la implementación del artículo 110 de la ley N° 21.806 en relación a la glosa 03 de la Ley de Presupuestos 2026, estableciendo la obligatoriedad de dar cumplimiento a estas disposiciones en resguardo del principio de probidad administrativa y la confianza pública.

“El estándar debe ser uno solo: transparencia total. No basta con cumplir la ley en lo formal, aquí también se deben dar garantías reales a la ciudadanía”, señaló el parlamentario.

En esa línea, Riquelme fue enfático en señalar que no solo exigirá la realización de los test de drogas conforme a la ley, sino también la entrega y publicidad de sus resultados, en los casos en que la normativa así lo establece.

“Los resultados deben ser públicos cuando la ley lo permite. La ciudadanía tiene derecho a saber si sus autoridades están en condiciones adecuadas para ejercer sus cargos”, agregó.

El diputado recordó además que esta materia no es nueva en su agenda. Durante su período como consejero regional, el año 2023, impulsó una moción que fue aprobada por el Consejo Regional de Magallanes para que todos los consejeros se sometieran a test de drogas. Sin embargo, dicha medida no fue implementada por el Gobernador Regional, lo que —a su juicio— evidenció una falta de voluntad para avanzar en estándares de transparencia.

“Esto no partió hoy. Ya en 2023 impulsamos que los consejeros regionales se sometieran a estos exámenes, y esa decisión del Consejo no fue cumplida. Hoy, con el dictamen de la Contraloría, ya no hay espacio para excusas: no solo se deben realizar los test, sino que además sus resultados deben ser públicos”, afirmó.

El parlamentario precisó que esta exigencia es transversal y abarca a la Delegada Presidencial y los Secretarios Regionales Ministeriales, al Gobernador Regional junto a los consejeros regionales, y a todos los alcaldes y concejales de la región de Magallanes.

Asimismo, mediante los oficios enviados, se solicitó informar las medidas adoptadas, los mecanismos de control implementados y el estado actual de aplicación de estos exámenes en cada institución.

“El cumplimiento de la ley no es opcional. Y cuando hablamos de autoridades públicas, el estándar debe ser aún más alto. Vamos a fiscalizar y exigir que esto se cumpla en todos los niveles”, enfatizó.

Finalmente, Riquelme indicó que, en caso de detectarse incumplimientos, no descarta remitir los antecedentes nuevamente a la Contraloría General de la República para que se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes.

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