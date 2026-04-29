IEI ANALIZA LA COOPERACIÓN ENTRE CHILE Y COREA DEL SUR EN HIDRÓGENO VERDE

El pasado martes, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, realizó un workshop en el que se analizaron las estrategias de Corea del Sur y Chile en materia de hidrógeno verde.

La exposición estuvo a cargo del Dr. Kim Younkyoo, Director del Institute for Energy & the Environment de la Hanyang University (Corea del Sur) y que contó con la presencia del Excmo. Embajador de Corea del Sur en Chile, Sr. Hak-Jae Kim.

El Dr. Kim Younkyoo destacó el memorando de entendimiento firmado entre Chile y Corea del Sur en 2021, el cual busca compartir experiencias y conocimientos sobre el hidrógeno de orígen renovable.

“Corea del Sur está principalmente interesada en el potencial de Chile en el suministro de minerales críticos y en el desarrollo del hidrógeno verde”, explicó.

En cuanto a las prioridades de cooperación, el experto señaló que el primer paso es promover el intercambio de estudiantes y trabajadores. En segundo lugar, dijo que se debe fortalecer la cooperación sobre minerales críticos como el litio, el cobre y posiblemente tierras raras y finalmente, en menor medida, la exportación de hidrógeno verde hacia Corea del Sur.

“Creo que lo más importante para ambos gobiernos es pasar de las conversaciones y los planes a la acción. Este es el momento de lograr resultados concretos. Necesitamos transformar todos esos acuerdos en acciones reales”, concluyó.

Cabe destacar que la actividad reunió a funcionarios del Ministerio de Energía de Chile, InvestChile, Cancillería, la Armada de Chile y representantes de empresas privadas, generando un espacio multisectorial de diálogo.

Fuente: uchile.cl