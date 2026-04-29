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29 de abril de 2026

IEI ANALIZA LA COOPERACIÓN ENTRE CHILE Y COREA DEL SUR EN HIDRÓGENO VERDE

El Dr. Kim Younkyoo destacó que los gobiernos de ambas naciones deben “pasar de las conversaciones y los planes a la acción”.

Corea1chileh2v

El pasado martes, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, realizó un workshop en el que se analizaron las estrategias de Corea del Sur y Chile en materia de hidrógeno verde. 

La exposición estuvo a cargo del Dr. Kim Younkyoo, Director del Institute for Energy & the Environment de la Hanyang University (Corea del Sur) y que contó con la presencia del Excmo. Embajador de Corea del Sur en Chile, Sr. Hak-Jae Kim.

El Dr. Kim Younkyoo destacó el memorando de entendimiento firmado entre Chile y Corea del Sur en 2021, el cual busca compartir experiencias y conocimientos sobre el hidrógeno de orígen renovable. 

“Corea del Sur está principalmente interesada en el potencial de Chile en el suministro de minerales críticos y en el desarrollo del hidrógeno verde”, explicó.

En cuanto a las prioridades de cooperación, el experto señaló que el primer paso es promover el intercambio de estudiantes y trabajadores. En segundo lugar, dijo que se debe fortalecer la cooperación sobre minerales críticos como el litio, el cobre y posiblemente tierras raras y finalmente, en menor medida, la exportación de hidrógeno verde hacia Corea del Sur.

“Creo que lo más importante para ambos gobiernos es pasar de las conversaciones y los planes a la acción. Este es el momento de lograr resultados concretos. Necesitamos transformar todos esos acuerdos en acciones reales”, concluyó.

Cabe destacar que la actividad reunió a funcionarios del Ministerio de Energía de Chile, InvestChile, Cancillería, la Armada de Chile y representantes de empresas privadas, generando un espacio multisectorial de diálogo.

Fuente: uchile.cl

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