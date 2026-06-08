UMAG Y SEREMI MINERÍA EXPLORAN AGENDA DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL DESARROLLO REGIONAL

Con el propósito de generar alianzas que contribuyan a mayor conocimiento y desarrollo del sector minero regional, la vicerrectora Académica de la Universidad de Magallanes (UMAG), Melissa Flores, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Claudio Gómez, sostuvieron una reunión de trabajo con el secretario regional ministerial de Minería, Oscar Basualdo.

Durante el encuentro abordaron diversas opciones de colaboración entre la UMAG y la Seremi de Minería, considerando tanto la puesta en valor del patrimonio minero de Magallanes como los desafíos actuales y futuros de esta actividad productiva en la región.

La vicerrectora Académica, Melissa Flores, destacó que la reunión permitió conocer en profundidad las prioridades y proyectos que impulsa la cartera regional. “Estuvimos viendo la posibilidad de apoyarlo en iniciativas muy interesantes, como la elaboración de un libro sobre la historia de la minería en Magallanes y la realización de un seminario y feria minera en los próximos meses”, señaló.

Asimismo, explicó que una de las líneas de trabajo identificadas apunta al fortalecimiento de la formación y capacitación de profesionales, técnicos y trabajadores vinculados al sector, además de acercar esta actividad a los estudiantes de carreras afines. En ese contexto, resaltó la posibilidad de impulsar tesis, investigaciones, proyectos de innovación y el uso de laboratorios universitarios para responder a necesidades concretas de la industria. “El seremi se comprometió a levantar algunas necesidades de investigación y generación de conocimiento para canalizarlas a través de la Facultad de Ingeniería y la Vicerrectoría Académica”, indicó Melissa Flores.

El decano de la Facultad de Ingeniería, Claudio Gómez, valoró la instancia como una oportunidad para identificar espacios de cooperación y comprender mejor las necesidades del sector. “Entendimos que la región de Magallanes y de la Antártica Chilena tiene una historia rica en minería que de alguna forma nos ha ido forjando quienes somos hoy en día y cómo podemos proyectar hacia el futuro esta historia que ya tenemos en el pasado”.

Respecto de los desafíos futuros, Gómez señaló que estos se relacionan con la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de capacidades regionales. “La facultad y la universidad tienen que ser actores relevantes en la región, y para eso estamos trabajando ahora en un ámbito que era bastante nuevo para nosotros como la minería, pero con el cual tenemos grandes posibilidades de cooperar”, sostuvo.

El seremi de Minería, Oscar Basualdo, agradeció la disposición de las autoridades universitarias y destacó el potencial de esta vinculación. “Ha sido una reunión muy provechosa. Hablamos desde la historia minera magallánica hasta los desafíos actuales y la necesidad de fomentar una vocación minera en las nuevas generaciones”, expresó.

Agregó que entre las áreas de colaboración identificadas se encuentran la puesta en valor de la historia minera regional, el apoyo a pequeños productores mineros en procesos de regularización y la posibilidad de utilizar capacidades técnicas y de laboratorio de la universidad para el análisis de muestras minerales. “Generamos una bonita asociatividad y creo que en el corto plazo vamos a ver algunos frutos y actividades que realizaremos en conjunto”, concluyó.