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21 de mayo de 2026

LA TESIS CON QUE ARTURO PRAT SE TITULÓ DE ABOGADO EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

​El héroe del Combate Naval de Iquique se convirtió en 1876 en el primer oficial de la Armada de Chile en obtener el título de abogado.

Arturo Prat

En el marco de una nueva conmemoración del Día de las Glorias Navales, la Universidad de Chile destacó una faceta menos conocida de Arturo Prat: su carrera como abogado. El oficial de la Armada obtuvo su título en 1876 tras presentar la tesis “Observaciones a la Lei Electoral Vijente” (sic), centrada en el análisis de la legislación electoral chilena de la época.

La investigación fue presentada el 26 de julio de 1876 y abordó la ley electoral de 1861 junto a su reforma de 1874, proponiendo medidas para fortalecer el respeto al espíritu de la normativa. Cinco días después, Prat se transformó en el primer oficial de la Armada de Chile en titularse de abogado, a los 28 años.

El documento original es conservado actualmente por el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile y se encuentra disponible en formato digital a través de la Biblioteca Digital de la casa de estudios. La tesis fue además reimpresa en 2025 en el marco del centenario del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La Universidad de Chile también creó este 2026 la Beca Abogado Arturo Prat, destinada a estudiantes destacados que ingresen a la carrera de Derecho. El beneficio cubre el arancel completo del primer año universitario y busca reconocer la excelencia académica de quienes inician sus estudios en la institución.


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