ACADÉMICO DE LA UMAG ANALIZA MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS DESDE UNA MIRADA JURÍDICA

​El programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones conversó con Ramón Mayorga McDonald, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes y se abordaron temas de contingencia nacional con foco en migración y derechos humanos desde una mirada jurídica.

Durante la entrevista, Mayorga se refirió a su participación en la 31ª versión de la Jornada de Estudios Migratorios a fines de 2025. En esa instancia presentó una investigación vinculada al fenómeno migratorio, destacando que el aumento de la movilidad humana es un fenómeno global y ha sido un proceso permanente que sigue evolucionando con el tiempo.

El académico también abordó la perspectiva histórica de la migración en Chile y, especialmente, en Magallanes. Recordó que en un momento de la historia del país, el Estado promovía la colonización de la región y la llegada de inmigrantes.

En la conversación, Mayorga explicó que si bien los Estados tienen el derecho soberano de regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras, estas decisiones deben darse dentro de un marco jurídico claro. En el caso de Chile, subrayó que la Constitución vigente consagra la igualdad de derechos entre chilenos y extranjeros, garantizando el debido proceso, la no discriminación e igualdad.

Finalmente, el académico advirtió sobre los riesgos de discursos xenófobos y racistas que pueden instalarse en la opinión pública e incluso en las instituciones. Recalcó que los Estados deben prevenir y combatir este fenómeno, y que el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y los tratados internacionales es clave para enfrentar el debate migratorio en los próximos años.

