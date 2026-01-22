Punta Arenas,
22 de enero de 2026

ACADÉMICO DE LA UMAG ANALIZA MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS DESDE UNA MIRADA JURÍDICA

Buenos días región

Ramón Mayorga

​El programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones conversó con Ramón Mayorga McDonald, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes y se abordaron temas de contingencia nacional con foco en migración y derechos humanos desde una mirada jurídica.

Durante la entrevista, Mayorga se refirió a su participación en la 31ª versión de la Jornada de Estudios Migratorios a fines de 2025. En esa instancia presentó una investigación vinculada al fenómeno migratorio, destacando que el aumento de la movilidad humana es un fenómeno global y ha sido un proceso permanente que sigue evolucionando con el tiempo.

El académico también abordó la perspectiva histórica de la migración en Chile y, especialmente, en Magallanes. Recordó que en un momento de la historia del país, el Estado promovía la colonización de la región y la llegada de inmigrantes.

En la conversación, Mayorga explicó que si bien los Estados tienen el derecho soberano de regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras, estas decisiones deben darse dentro de un marco jurídico claro. En el caso de Chile, subrayó que la Constitución vigente consagra la igualdad de derechos entre chilenos y extranjeros, garantizando el debido proceso, la no discriminación e igualdad.

Finalmente, el académico advirtió sobre los riesgos de discursos xenófobos y racistas que pueden instalarse en la opinión pública e incluso en las instituciones. Recalcó que los Estados deben prevenir y combatir este fenómeno, y que el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y los tratados internacionales es clave para enfrentar el debate migratorio en los próximos años.

CORFO IMPULSA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOLDADURA CON ESTÁNDAR ASME PARA FORTALECER INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS DE MAGALLANES

MEGAPROYECTOS DE AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES ENTRARÍAN EN PAUSA A LA ESPERA DE MEJORES CONDICIONES INTERNACIONALES

​HNH Energy ya decidió concluir su participación en H2V Magallanes. En tanto, ayer en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde se presentó la actualización de la Estrategia Nacional.

​HNH Energy ya decidió concluir su participación en H2V Magallanes. En tanto, ayer en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde se presentó la actualización de la Estrategia Nacional.

nicolekidman_1769037058_3815281835811989297_1637269350

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MEGAPROYECTOS DE AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES ENTRARÍAN EN PAUSA A LA ESPERA DE MEJORES CONDICIONES INTERNACIONALES

temporadatpn2026

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE LANZA OFICIALMENTE LA TEMPORADA INVERNAL 2026

NAVARINO TRAIL REUNIÓ A CORREDORES EN PUERTO WILLIAMS PARA LA CARRERA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO