UMAG Y HOSPITAL CLÍNICO FORTALECEN LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA CON CIERRE DE TALLER

Con una ceremonia de cierre y entrega de certificados, el Departamento de Enfermería de la Universidad de Magallanes y el Hospital Clínico de Magallanes celebraron el término del "Taller de Investigación en Enfermería aplicada", instancia formativa dirigida a profesionales de enfermería del principal recinto asistencial de la región. La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para desarrollar investigación aplicada a problemas de salud locales, fortaleciendo el vínculo entre la academia y la práctica clínica.

El taller fue realizado durante junio y agosto del año 2025 y contó con la participación de siete enfermeras del Hospital Clínico, varias de ellas jefas de unidad. La actividad se enmarca en el convenio docente asistencial vigente entre la Universidad de Magallanes, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico, y fue valorada como un avance significativo tanto para el desarrollo profesional de las participantes como para la calidad de la atención a la población.

La directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Magallanes, Susana Loaiza Miranda, destacó los resultados del proceso formativo y el impacto que tendrá en el quehacer asistencial. "Nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción que las enfermeras que comenzaron el taller todas terminaron, todas adquirieron las habilidades y las destrezas que hoy día les van a permitir desarrollar realmente investigación, pero que apunte específicamente a resolver problemas que ellos tienen actualmente en los diferentes centros de responsabilidad", señaló.

La académica agregó que esta iniciativa responde a una visión estratégica del rol profesional de la enfermería. "Nosotros apuntamos a que esta colaboración asistencial docente sea cada vez más estrecha", enfatizó, explicando que el objetivo es potenciar áreas clave del desempeño profesional, como la investigación, la educación, la promoción de la salud y la gestión, más allá del ámbito estrictamente asistencial.

Uno de los aspectos destacados fue la realización del taller en dependencias del Campus Asistencial Docente e Investigación Integral (CADI) de la Universidad de Magallanes, lo que facilitó la participación de las profesionales sin interrumpir sus labores hospitalarias, gracias a la cercanía con el Hospital Clínico.

Desde el recinto asistencial, la jefa de la Unidad de Relación Asistencial Docente del Hospital Clínico, Karen Antiquera, valoró positivamente la experiencia. "Nos pareció excelente en realidad porque fue una apuesta al día en lo que tiene que ver con la aplicación de la investigación en el trabajo diario, de las enfermeras y enfermeros del Hospital Clínico", indicó, subrayando la pertinencia de este tipo de instancias para el fortalecimiento del quehacer clínico.

La visión de las participantes también fue clave en la evaluación del taller. Marcia Ureta, enfermera supervisora de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico, describió la instancia como una necesidad largamente esperada. "Es una instancia en la cual nos juntamos con las colegas de la universidad, un sueño que lo teníamos desde hace mucho tiempo, y esto estrecha vínculos y un trabajo colaborativo entre ambas instituciones, así que es muy bueno y es un muy excelente avance para nuestro trabajo diario", expresó. Además, destacó que el conocimiento generado beneficiará tanto a los equipos de salud como a los estudiantes que realizan sus prácticas en el hospital.

Desde una mirada institucional, la prorrectora de la Universidad de Magallanes, Mariela Alarcón, subrayó el valor estratégico de este tipo de colaboraciones. "Lo relevante que es para nosotros poder desarrollar este trabajo conjunto en donde ambas instituciones nos fortalecemos", señaló, agregando que este trabajo no solo potencia la investigación en enfermería, sino que también "trasciende a otras disciplinas, porque en salud siempre se ha entendido un trabajo colaborativo e interdisciplinario".

La autoridad universitaria agregó que iniciativas como esta permiten fortalecer el pregrado, proyectar acciones de posgrado y generar impactos positivos tanto en el ámbito académico como clínico, con un objetivo común: contribuir al bienestar y a una mejor calidad de atención para la comunidad de Magallanes