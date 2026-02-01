HOSPITAL Y CESFAM DE PUERTO NATALES APUESTAN POR UNA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL CON CAPACITACIÓN ECICEP

​La estrategia ECICEP, impulsada por el Ministerio de Salud, es un modelo de atención de salud primaria orientado a personas con enfermedades crónicas y multimorbilidad, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante una atención personalizada, continua y colaborativa, transitando desde un enfoque reactivo hacia uno preventivo y de autogestión en salud.



​Durante la jornada se abordaron las principales características del modelo, destacando su objetivo central de transformar la atención de salud, poniendo a la persona en el centro del cuidado y no únicamente en la enfermedad, promoviendo así el bienestar integral. La población objetivo de ECICEP corresponde principalmente a personas mayores de 15 años con una o más enfermedades crónicas, quienes son clasificadas según su nivel de riesgo individual en los grupos G0 a G3.



​Uno de los ejes fundamentales de la estrategia es el Plan de Cuidado Integral (PCI), herramienta centralizada que se construye de manera conjunta entre el paciente, su familia y el equipo de salud, permitiendo definir metas de salud acordes a las necesidades y contexto de cada persona.



​La Enfermera ECICEP del Hospital de Puerto Natales, Silvana Norambuena Duncan, destacó la relevancia de esta capacitación para los equipos clínicos comentando que “es importante bajar a los equipos la información de las nuevas directrices en este caso de la estrategia, que si bien ECICEP se enmarca en el Modelo de Atención Integral Familiar de todas maneras, las herramientas que se entregaron esta capacitación nos ayudarán a abordar de manera más integral, articulada y en equipo por el bienestar del usuario, dándole continuidad y acompañamiento durante su proceso de salud.”



​El modelo incorpora además un enfoque de riesgo y continuidad del cuidado, donde el grupo G0 corresponde a personas sin riesgo, con acciones de promoción y prevención; G1 a usuarios con riesgo bajo, que presentan uno o dos factores de riesgo; y G2 y G3 a personas con riesgo moderado y alto, generalmente con multimorbilidad, quienes requieren gestión de casos y un seguimiento más cercano por parte del equipo de salud.



​Por su parte, la nutricionista del CESFAM y referente técnico ECICEP, Alin Estefó Eterovic, valoró el trabajo conjunto entre ambos niveles de atención manifestando que “la idea es que podamos profundizar en la estrategia de trabajo que vamos a tener este año 2026, abarcando la población de forma sectorizada y con controles integrales para tratar las patologías de la persona de forma integral y no por cada programa de salud. De esta forma mejoramos su adherencia, prevenimos hospitalizaciones o asistencias a urgencias.”



​La jornada permitió reforzar los principios fundamentales del modelo, como el trabajo en equipo multidisciplinario, la comunicación efectiva, la autonomía del paciente y la articulación permanente entre la Atención Primaria de Salud y el nivel hospitalario, contribuyendo a una atención más integral y de calidad para la comunidad de Puerto Natales.

