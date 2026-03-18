AUTORIDADES DE SALUD REFUERZAN CAMPAÑA DE INVIERNO CON VISITA A PUNTO DE VACUNACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Como parte de las acciones de refuerzo de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026, autoridades y equipos de salud visitaron el punto de vacunación habilitado en el Centro de Atención de Especialidades (CAE) del Hospital Clínico de Magallanes.



Este espacio busca ofrecer una alternativa adicional a la comunidad, facilitando el acceso a la vacunación y fortaleciendo la protección de los grupos de riesgo antes de los meses de mayor circulación de virus respiratorios. Su horario de atención es de lunes a jueves, de 08:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas; mientras que los viernes funciona de 08:30 a 12:00 horas y de 14:00 a 15:00 horas.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, informó que la Campaña de Vacunación Invierno 2026 ya alcanza un 17% de avance desde su inicio el 1 de marzo, lo que equivale a cerca de 17 mil personas vacunadas en Magallanes. En este contexto, destacó el fortalecimiento de la red de vacunatorios en la región, que incluye establecimientos de atención primaria, hospitales comunitarios, postas rurales y puntos estratégicos en Punta Arenas, como el Hospital Clínico, Zona Franca, el IST, la Mutual y el vacunatorio móvil, a los que se irán sumando nuevos puntos a medida que avance la campaña.



La autoridad sanitaria subrayó la importancia de vacunarse oportunamente, considerando que la inmunidad se alcanza aproximadamente 21 días después de la inoculación, por lo que es clave estar protegidos antes del aumento de circulación viral esperado para la primera quincena de abril. “Necesitamos que las personas se vacunen lo antes posible, para enfrentar el primer peak de contagios, que habitualmente ocurre en la primera quincena de abril. Este año, además, contamos con protección frente a variantes como la influenza A H3N2, subclado K, que tuvo alta circulación en el hemisferio norte, por lo que es fundamental reforzar la vacunación”, concluyó.



La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, comentó que la idea es alcanzar las coberturas comprometidas lo antes posible e inocular a los grupos de riesgo, considerando también vacunación a domicilio. “Se puede enviar un correo, contactar directamente al centro de salud al que pertenecen las personas para que los incorporen en una nómina y así, los equipos vayan y puedan acceder a vacunación en su domicilio; particularmente, se prioriza aquellas personas que tienen dificultad de movimiento o en su efecto, estén en situación de discapacidad severa”, indicó la autoridad.



Agregando la gestora de la Red Asistencial que, la vacuna previene enfermar de gravedad, pero existen otras medidas para prevenir el contagio. “Además de la vacunación, lo que nosotros estamos promoviendo desde siempre es el autocuidado; con el pasar del tiempo se nos ha olvidado el uso correcto de la mascarilla, cuando hay alguien que está en contagio con cualquier patología de tipo respiratoria, lo que se sugiere es que por favor use mascarilla para acceder a un lugar donde también concurren más personas. Además, el constante lavado de manos contribuye a evitar enfermedades que son de transmisión, y esto es importante recalcarlo, especialmente en el colegio o en lugares donde sabemos que concurren una alta cantidad de personas”, indicó.



Finalmente, la autoridad reforzó el llamado a la inoculación, “invitar a toda la ciudadanía, la población de Punta Arenas, Natales, Porvenir, Puerto Williams y en las localidades más aisladas, en Postas de Salud Rural (PSR), a acceder a la vacuna de la influenza”, puntualizó.



El Director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras, informó que durante la semana epidemiológica N°10 se ha observado que un 25% del total de consultas de urgencia corresponde a causas respiratorias. “Recordar que el hospital se refuerza con sus equipos de funcionarios de salud y también las capacidades diagnósticas en laboratorio y en imágenes, para enfrentar de mejor manera el incremento de la circulación viral propio de esta época”, indicó.



“Respecto de la actividad de hoy día en la mañana, la verdad es que nosotros como hospital estamos muy contentos porque este punto complementario a los demás que se han dispuesto en toda la red, desde que partió esta campaña, más de cuatro mil personas se han vacunado contra la influenza en el hospital, que es la mejor manera de prevenir el contagio y enfermar gravemente durante el invierno”, resaltó Ricardo Contreras.



Rubí Amparo Montoya, usuaria del hospital, comentó que se vacuna contra la influenza todos los años durante la temporada de invierno y que, en esta ocasión, aprovechó una visita al hospital para inmunizarse. Valoró positivamente la disponibilidad de la vacuna.



La Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026 contempla un enfoque integrado que incluye la vacunación contra influenza, COVID19, neumococo y coqueluche, además de la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en lactantes. En este contexto, el punto de vacunación en el Hospital Clínico busca acercar la inmunización a usuarios, acompañantes y funcionarios del principal centro asistencial de la región, complementando el trabajo de los vacunatorios habituales de la atención primaria, hospitales comunitarios y postas rurales.​



En el caso de la influenza, los grupos objetivos corresponden a personas de 60 años y más, personas con enfermedades crónicas entre 11 y 59 años, gestantes en cualquier etapa del embarazo, niños y niñas desde los 6 meses hasta 5° año básico, personal de salud, cuidadores y funcionarios de establecimientos de larga estadía para personas mayores, así como docentes y asistentes de la educación hasta 8° básico y otras prioridades regionales.



Para conocer los lugares y horarios de vacunación, la comunidad puede informarse a través de las redes sociales del sector salud de Magallanes.​



