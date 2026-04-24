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24 de abril de 2026

HOSPITAL DE NATALES CULMINA ESCUELA DE LIDERAZGO CON PARTICIPACIÓN DE 30 JEFATURAS Y SUBDIRECCIONES

La iniciativa, impulsada junto a la Mutual de Seguridad y la consultora Tailor Servicios, contempló jornadas intensivas de capacitación orientadas a potenciar habilidades clave para el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

ESCLIDNATALES

​​Con el objetivo de fortalecer las competencias de liderazgo y gestión al interior del establecimiento, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos desarrolló una Escuela de Liderazgo dirigida a 30 jefaturas y subdirecciones, instancia formativa que se llevó a cabo los días 22 y 23 de abril en el recinto de Cormorán de las Rocas. La iniciativa, impulsada junto a la Mutual de Seguridad y la consultora Tailor Servicios, contempló jornadas intensivas de capacitación orientadas a potenciar habilidades clave para el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

​Durante ambas jornadas, las y los participantes accedieron a herramientas prácticas en ámbitos como comunicación efectiva, liderazgo, feedback y escucha activa, en un espacio que además permitió compartir experiencias y fortalecer vínculos entre equipos. Al cierre de la actividad, todos los asistentes recibieron un diploma que certifica su participación en esta escuela, marcando un hito en el desarrollo de capacidades directivas del hospital.

 
El Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, José Luis Vargas, valoró la instancia señalando que “este tipo de iniciativas nos permite avanzar en el fortalecimiento de nuestras jefaturas, entregando herramientas concretas para liderar equipos de mejor manera, lo que finalmente impacta en la calidad del trabajo y en la atención que brindamos a nuestros usuarios”.

 
Por su parte, el jefe de la Unidad Dental, Carlos Llancaman, destacó la experiencia indicando que “fue una oportunidad muy enriquecedora, donde no solo adquirimos conocimientos, sino que también pudimos reflexionar sobre nuestro rol como líderes y cómo podemos aportar a generar mejores ambientes laborales”.

 
En tanto, la Directora Ejecutiva de Tailor Servicios, María Pía Avendaño, subrayó la relevancia de este tipo de espacios formativos en el sector público, señalando que “es muy importante contar con instancias como esta, donde las jefaturas pueden desarrollar habilidades en comunicación, empatía y liderazgo, con relatores expertos y en un ambiente propicio para el aprendizaje”.

 
Esta Escuela de Liderazgo se enmarca en el compromiso del Hospital de Natales por impulsar el desarrollo de sus equipos, promoviendo liderazgos positivos que contribuyan al bienestar de sus funcionarios y funcionarias, y a una atención de salud cada vez más cercana y de calidad para la comunidad.

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