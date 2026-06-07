SERVIU LLAMA A RESPETAR RESTRICCIONES DE ACCESO POR OBRAS EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes reiteró el llamado a respetar las restricciones temporales de acceso implementadas en el Parque María Behety de Punta Arenas, debido a la ejecución de las obras correspondientes a la segunda etapa de mejoramiento de este espacio público.

Actualmente, el acceso por Avenida 21 de Mayo permanece restringido debido a trabajos que consideran tránsito de maquinaria, excavaciones y diversas labores constructivas. Por esta razón, las personas que visiten el parque deben ingresar exclusivamente por el acceso habilitado en Avenida Pedro Aguirre Cerda.

El director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que estas medidas buscan resguardar la seguridad de la comunidad mientras avanzan las obras. Asimismo, solicitó respetar la señalización instalada y evitar el ingreso a las áreas delimitadas para faenas de construcción.

La iniciativa contempla una inversión de 2.299 millones de pesos y considera la renovación del cierre perimetral, mejoramiento y reordenamiento de estacionamientos, nuevas aceras con accesibilidad universal, iluminación, áreas verdes e infraestructura deportiva, entre otras intervenciones.

Las obras son ejecutadas por la empresa constructora Eliecer Soto y tienen un plazo de 360 días corridos, con término previsto para abril de 2027. Desde Serviu recordaron que el parque continúa abierto a la comunidad y que las restricciones son parte de las medidas necesarias para desarrollar los trabajos de manera segura.

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