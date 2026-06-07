Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de junio de 2026

SERVIU LLAMA A RESPETAR RESTRICCIONES DE ACCESO POR OBRAS EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

​El ingreso por Avenida 21 de Mayo permanece temporalmente cerrado debido a los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en el recinto. El acceso habilitado para visitantes es por Avenida Pedro Aguirre Cerda.

SERVIU - Restricciones de acceso Parque María Behety_1

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes reiteró el llamado a respetar las restricciones temporales de acceso implementadas en el Parque María Behety de Punta Arenas, debido a la ejecución de las obras correspondientes a la segunda etapa de mejoramiento de este espacio público.

Actualmente, el acceso por Avenida 21 de Mayo permanece restringido debido a trabajos que consideran tránsito de maquinaria, excavaciones y diversas labores constructivas. Por esta razón, las personas que visiten el parque deben ingresar exclusivamente por el acceso habilitado en Avenida Pedro Aguirre Cerda.

El director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que estas medidas buscan resguardar la seguridad de la comunidad mientras avanzan las obras. Asimismo, solicitó respetar la señalización instalada y evitar el ingreso a las áreas delimitadas para faenas de construcción.

La iniciativa contempla una inversión de 2.299 millones de pesos y considera la renovación del cierre perimetral, mejoramiento y reordenamiento de estacionamientos, nuevas aceras con accesibilidad universal, iluminación, áreas verdes e infraestructura deportiva, entre otras intervenciones.

Las obras son ejecutadas por la empresa constructora Eliecer Soto y tienen un plazo de 360 días corridos, con término previsto para abril de 2027. Desde Serviu recordaron que el parque continúa abierto a la comunidad y que las restricciones son parte de las medidas necesarias para desarrollar los trabajos de manera segura.


viviendafiscalpuntaarenas

CUATRO DETENIDOS TRAS PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR VIVIENDA FISCAL OCUPADA POR EX FUNCIONARIO DEL SERVIU EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SERVIU LLAMA A RESPETAR RESTRICCIONES DE ACCESO POR OBRAS EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

​El ingreso por Avenida 21 de Mayo permanece temporalmente cerrado debido a los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en el recinto. El acceso habilitado para visitantes es por Avenida Pedro Aguirre Cerda.

​El ingreso por Avenida 21 de Mayo permanece temporalmente cerrado debido a los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en el recinto. El acceso habilitado para visitantes es por Avenida Pedro Aguirre Cerda.

SERVIU - Restricciones de acceso Parque María Behety_1
nuestrospodcast
PLAN REGULADOR

MUNICIPIO REALIZARÁ TALLERES CIUDADANOS PARA REVISAR PROPUESTA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
SERVIU - Restricciones de acceso Parque María Behety_1

SERVIU LLAMA A RESPETAR RESTRICCIONES DE ACCESO POR OBRAS EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DSC_0009

SOCIEDAD TOLKIEN ANUNCIA NUEVA VERSIÓN DE LA FERIA MEDIEVAL EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250