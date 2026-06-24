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24 de junio de 2026

SERVIU REFUERZA LLAMADO AL CUIDADO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS TRAS DETECTAR DESCARGA DE RESIDUOS EN SUMIDEROS

El Servicio de Vivienda y Urbanización informó los antecedentes a los organismos competentes y recordó que el correcto funcionamiento de esta infraestructura depende, tanto de las labores de mantención como del compromiso de la comunidad.

SERVIU - Denuncia por sumidero Av

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informó que remitió antecedentes a los organismos competentes luego de recibir una denuncia ciudadana que da cuenta de la descarga de residuos líquidos hacia sumideros de aguas lluvias ubicados en el sector de Avenida Colón con Carlos Bories, en Punta Arenas.



La situación fue detectada en el marco de las labores permanentes de monitoreo y conservación que desarrolla el Servicio sobre la red secundaria de aguas lluvias, infraestructura destinada exclusivamente a captar, conducir y evacuar las aguas provenientes de precipitaciones.



El director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que el Servicio actuó conforme a sus competencias, informando los antecedentes a las instituciones responsables de la fiscalización.



“Cuando tomamos conocimiento de una situación que puede afectar el funcionamiento de la Red Secundaria de Aguas Lluvias, nuestro deber es informar a los organismos competentes para que realicen las acciones que correspondan. Esta infraestructura cumple una función fundamental para nuestras ciudades y requiere un uso adecuado para mantener su operatividad”, señaló.



La Red Secundaria de Aguas Lluvias está compuesta por sumideros, cámaras, colectores, tuberías y plantas elevadoras que permiten evacuar en distintos sectores de Punta Arenas y Puerto Natales. Su conservación considera labores permanentes de limpieza, monitoreo y mantención, especialmente durante la temporada invernal.



En ese contexto, director (s) de SERVIU indicó que la presencia de residuos ajenos al sistema puede generar obstrucciones y aumentar los requerimientos de mantención de una infraestructura financiada con recursos públicos.



“Los sumideros y colectores no están diseñados para recibir residuos, aceites u otros desechos. Cuando estos elementos ingresan a la red pueden afectar su funcionamiento, generar obstrucciones y dificultar la evacuación normal de las aguas lluvias. Por eso es tan importante que todas las personas contribuyan a su cuidado”, afirmó.



Desde SERVIU recordaron que actualmente se encuentra en ejecución un contrato de conservación de la Red Secundaria de Aguas Lluvias en Punta Arenas y Puerto Natales, con una inversión superior a los dos mil millones de pesos, destinado a mantener operativa una infraestructura esencial para el funcionamiento de ambas ciudades.



Finalmente, el director (s) del SERVIU, Omar González, hizo un llamado a la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios públicos y de la infraestructura urbana.



“El correcto funcionamiento de la red de aguas lluvias depende del trabajo técnico que realizan nuestros equipos durante todo el año, pero también del compromiso de la comunidad. Cuidar esta infraestructura es una tarea compartida que contribuye a proteger la ciudad y mejorar la calidad de vida de las personas”, concluyó.

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