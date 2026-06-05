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5 de junio de 2026

¿FIN AL CRUCE DE LA MUERTE? UNA NUEVA APUESTA PARA RESOLVER HISTÓRICO PUNTO DE RIESGO VIAL

La propuesta de construir una rotonda en el denominado Cruce de la Muerte reabre un debate de más de dos décadas sobre seguridad vial, desarrollo urbano y protección del humedal Tres Puentes en Punta Arenas.

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Un paso sobre nivel, semaforización, rotondas. De todo se ha propuesto durante los últimos 20 años para dar solución al punto de mayor conflicto vial en Punta Arenas: “El Cruce de la Muerte”. Hasta ahora, nada.

No es un cruce cualquiera. Si vas entrando a la ciudad por el acceso norte, derechamente no puedes evitarlo. Y la dificultad que se genera para quienes buscan atravesar o ingresar a la pista ha generado múltiples accidentes fatales, debido a que está normalizado llegar hasta ese cruce a velocidad de ruta.

Una nueva propuesta surgió por parte del Ministerio de Obras Públicas. La cartera planea una rotonda como la solución vial, ya que “permitiría agilizar el tránsito, reducir tiempos de espera y disminuir accidentes provocados por el cruce de vehículos pesados en el sector”.

Algunos especialistas sostienen que la demora refleja las dificultades para compatibilizar infraestructura vial, conservación ambiental y distintos intereses urbanos en la principal puerta de entrada a la ciudad.

Otro dato relevante es que el popularmente conocido como Cruce de la Muerte colinda directamente con el humedal Tres Puentes, uno de los ecosistemas urbanos más importantes de Punta Arenas. El sector alberga una alta diversidad de aves residentes y migratorias, además de constituir un área relevante para la nidificación y alimentación de distintas especies.

Cuando se presentó la primera propuesta, existía muy poca información sobre el humedal. No se conocían adecuadamente las especies presentes ni el funcionamiento ecológico del sector. En ecosistemas tan complejos como Tres Puentes es fundamental construir evidencia antes de intervenir, porque eso permite proteger el patrimonio natural y también dar mayor certeza a las inversiones que se quieran desarrollar, comentó Humberto Gómez, presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica.

Más allá de la seguridad vial, desde la Agrupación sostienen que cualquier intervención futura debería considerar el valor ambiental y urbano que posee el sector. A su juicio, el debate no solo involucra la construcción de una rotonda, sino también la relación que Punta Arenas quiere construir con uno de sus espacios naturales más emblemáticos.

Esta es la entrada de nuestra ciudad y además la entrada al humedal más emblemático de Magallanes. Creemos que cualquier proyecto debe considerar la información acumulada durante años de monitoreo y proyectar el sector más allá de una solución vial, pensando también en su valor educativo, turístico y ambiental“.

Gómez plantea que el humedal Tres Puentes podría transformarse en un espacio de observación y educación ambiental vinculado al desarrollo urbano de Punta Arenas, debido a que “es un valioso laboratorio natural para comprender la salud ambiental de la ciudad y compatibilizar su crecimiento con la conservación de la biodiversidad”.

Fuente: elmostrador.cl 


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