Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de junio de 2026

ARTISTA MAGALLÁNICO ALEXIDERAL PRESENTA “QUERIÉNDOTE DESDE LEJOS”, EL ÚLTIMO ADELANTO DE SU ÁLBUM DEBUT

​La nueva canción marca un giro hacia la balada pop y antecede el lanzamiento de su primer disco, previsto para julio.

Captura de pantalla 2026-06-05 213356

El cantautor puntarenense Alexideral estrenó "Queriéndote desde lejos", el último sencillo antes de la publicación oficial de su álbum debut, programada para julio de este año. El lanzamiento coincide con otra noticia relevante para el artista: su confirmación en el Festival Ruido Austral de Magallanes, evento que forma parte de la Red Nacional de Festivales Rockódromo 2026.

La canción presenta una propuesta distinta a sus trabajos anteriores, apostando por una balada pop construida sobre sintetizadores y texturas analógicas. El tema fue producido por Taffy Dönicke en ICON LAB, estudio de grabación liderado por la músico y productora, reconocida por su trabajo junto a artistas como Javiera Mena y Princesa Alba.

Según explicó Alexideral, la colaboración permitió potenciar la identidad sonora de la canción y explorar una faceta vocal diferente a la mostrada en sus anteriores lanzamientos. El artista señaló que el formato de balada le permitió abordar nuevas emociones sin alejarse de la línea pop que caracteriza su proyecto musical.

La letra de "Queriéndote desde lejos" aborda experiencias ligadas a los amores platónicos e imposibles dentro de la comunidad LGBTQ+, proponiendo una reflexión sobre el desapego y el amor propio. La narrativa se centra en la idea de aprender a tomar distancia cuando la cercanía genera dolor, alejándose de relatos marcados por el resentimiento.

El lanzamiento también incluye un videoclip realizado junto al audiovisualista Javier Castro, de Puerto Natales, y el colectivo artístico r.a.r.a. Plataforma. La propuesta visual utiliza elementos simbólicos y una puesta en escena centrada en la corporalidad, con el propio Alexideral interpretando una coreografía. El video ya está disponible en YouTube, mientras que el sencillo puede encontrarse en las principales plataformas de streaming junto a sus anteriores canciones "Sombras", "Atrapado" y "Paisaje Imaginario".


Show masivo-38

MÁS DE 11 MIL NATALINOS VIBRARON AL RITMO DE LA RANCHERA TROPICAL EN UN HISTÓRICO ANIVERSARIO COMUNAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PRISIÓN PREVENTIVA PARA ACUSADO DE SECUESTRO Y FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Se trata de Jaime Andrés Trujillo Hidalgo, quien fue detenido por Carabineros tras la denuncia de vecinos que auxiliaron a la víctima, una mujer de 27 años que logró escapar de su cautiverio mientras el imputado dormía.

Se trata de Jaime Andrés Trujillo Hidalgo, quien fue detenido por Carabineros tras la denuncia de vecinos que auxiliaron a la víctima, una mujer de 27 años que logró escapar de su cautiverio mientras el imputado dormía.

detenidovifsecuestropuq
nuestrospodcast
Captura de pantalla 2026-06-05 213356

ARTISTA MAGALLÁNICO ALEXIDERAL PRESENTA “QUERIÉNDOTE DESDE LEJOS”, EL ÚLTIMO ADELANTO DE SU ÁLBUM DEBUT

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Captura de pantalla 2026-06-05 213356

ARTISTA MAGALLÁNICO ALEXIDERAL PRESENTA “QUERIÉNDOTE DESDE LEJOS”, EL ÚLTIMO ADELANTO DE SU ÁLBUM DEBUT

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Municipalidad y centro

MÁS CERCA DE LAS PERSONAS: MUNICIPIO Y CENTRO DE REHABILITACIÓN FORTALECEN TRABAJO CONJUNTO EN CABO DE HORNOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DIA DE LA BICI 2026 3

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA AUTORIDADES INVITAN “A PEDALEAR MÁS NUESTRAS CIUDADES”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250