ARTISTA MAGALLÁNICO ALEXIDERAL PRESENTA “QUERIÉNDOTE DESDE LEJOS”, EL ÚLTIMO ADELANTO DE SU ÁLBUM DEBUT

El cantautor puntarenense Alexideral estrenó "Queriéndote desde lejos", el último sencillo antes de la publicación oficial de su álbum debut, programada para julio de este año. El lanzamiento coincide con otra noticia relevante para el artista: su confirmación en el Festival Ruido Austral de Magallanes, evento que forma parte de la Red Nacional de Festivales Rockódromo 2026.

La canción presenta una propuesta distinta a sus trabajos anteriores, apostando por una balada pop construida sobre sintetizadores y texturas analógicas. El tema fue producido por Taffy Dönicke en ICON LAB, estudio de grabación liderado por la músico y productora, reconocida por su trabajo junto a artistas como Javiera Mena y Princesa Alba.

Según explicó Alexideral, la colaboración permitió potenciar la identidad sonora de la canción y explorar una faceta vocal diferente a la mostrada en sus anteriores lanzamientos. El artista señaló que el formato de balada le permitió abordar nuevas emociones sin alejarse de la línea pop que caracteriza su proyecto musical.

La letra de "Queriéndote desde lejos" aborda experiencias ligadas a los amores platónicos e imposibles dentro de la comunidad LGBTQ+, proponiendo una reflexión sobre el desapego y el amor propio. La narrativa se centra en la idea de aprender a tomar distancia cuando la cercanía genera dolor, alejándose de relatos marcados por el resentimiento.

El lanzamiento también incluye un videoclip realizado junto al audiovisualista Javier Castro, de Puerto Natales, y el colectivo artístico r.a.r.a. Plataforma. La propuesta visual utiliza elementos simbólicos y una puesta en escena centrada en la corporalidad, con el propio Alexideral interpretando una coreografía. El video ya está disponible en YouTube, mientras que el sencillo puede encontrarse en las principales plataformas de streaming junto a sus anteriores canciones "Sombras", "Atrapado" y "Paisaje Imaginario".

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