ARTISTA MAGALLÁNICO "HAVSTRACTO" PARTICIPA DE HOMENAJE A OMAR GATICA CON PINTURA Y VIDEOARTE EN VITACURA

En el marco de un homenaje dedicado al legado del artista chileno Omar Gatica, la Eduardo Lira Art Gallery (Luis Pasteur 5782, Vitacura) acogerá una exposición colectiva que propone una lectura expandida de su obra, abordando la pintura desde su dimensión matérico-expresiva y su proyección hacia otros lenguajes contemporáneos.

La muestra, inspirada en los conceptos de materia, memoria y transformación, convoca a diversos artistas a dialogar con el universo de Gatica, activando nuevas sensibilidades en torno a su producción. Más que un ejercicio retrospectivo, el homenaje se configura como un espacio de resonancia, donde su legado se proyecta hacia el presente mediante prácticas que tensionan los límites de la pintura.

En este contexto, el artista HAVSTRACTO (Nicolás Vera dos Santos) presenta dos obras que exploran la noción de transmutación y resonancia como ejes conceptuales. La primera, ~~~transmutar~~~ (acrílico sobre bastidor, 50 x 50 cm), es una pintura abstracta que investiga la materia como campo dinámico, donde el gesto y el color se despliegan en constante transformación.

La segunda obra, ((RESONANCIA)) PARA OMAR (videoarte, 00:11:49), articula una experiencia audiovisual a partir de registros realizados en la Provincia de Última Esperanza, en el extremo austral de Chile. El video integra imágenes de bosques, del seno que lleva el nombre del artista y del río Sin Nombre en el sector Los Montañeses, junto a un componente sonoro basado en registro de campo de este último. Esta dimensión acústica activa la resonancia como principio perceptivo, conectando territorio, memoria y cuerpo en una misma experiencia sensorial.

Ambas piezas surgen del estudio de la obra y vida de Omar Gatica, proponiendo no solo una aproximación estética, sino también una exploración sensible de su influencia en el arte contemporáneo. El proceso creativo se ve además impulsado por el vínculo y colaboración con Yto Aranda, figura clave en la articulación de este espacio de encuentro.

La inauguración se realizará el sábado 25 de abril, entre las 11:30 y las 14:00 horas, invitando al público a ser parte de este cruce entre generaciones, territorios y lenguajes, donde la pintura se expande hacia nuevas formas de experiencia.





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