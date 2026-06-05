SEREMI DEL TRABAJO REPASA DESAFÍOS LABORALES DE MAGALLANES: EMPLEO, SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN EN LA AGENDA

La implementación de la reducción de la jornada laboral, el aumento de la informalidad, la preocupación por la seguridad en el trabajo y la necesidad de formar capital humano para responder a las nuevas demandas productivas marcaron la conversación sostenida esta mañana por el seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los primeros temas abordados fue el avance de la Ley de 40 Horas, luego de concretarse el pasado 26 de abril la reducción de la jornada semanal desde 44 a 42 horas. Salas explicó que el despliegue institucional previo estuvo enfocado en aclarar dudas tanto de trabajadores como empleadores.

“La principal inquietud ha sido si disminuyen las remuneraciones o cambian los derechos laborales, y la respuesta es no. Las relaciones laborales se mantienen y no existe pérdida de beneficios”, señaló la autoridad, destacando además el rol fiscalizador y orientador de la Dirección del Trabajo.

En materia de empleo, el seremi manifestó preocupación por las cifras regionales y nacionales, particularmente por el crecimiento de la informalidad laboral. Según indicó, aunque existe aumento de personas ocupadas, una parte importante corresponde a empleos informales, situación que calificó como compleja debido a la falta de protección social.

“Nos preocupa que las personas recurran al empleo informal por necesidad, porque eso implica ausencia de cotizaciones previsionales, cobertura ante accidentes laborales y protección social”, sostuvo.

Salas relevó además el trabajo desarrollado junto al Observatorio Laboral de Magallanes, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), instituciones educativas y organismos técnicos para identificar brechas laborales y preparar capital humano regional ante nuevas oportunidades económicas, especialmente ligadas al sector energético y al desarrollo del hidrógeno verde.

Dentro de esa línea, destacó los estudios impulsados para identificar ocupaciones vinculadas a la industria eólica y el fortalecimiento de programas de certificación de competencias laborales mediante ChileValora.

La autoridad también aprovechó la instancia para aclarar dudas surgidas respecto al Bono Invierno y la Pensión Garantizada Universal (PGU), desmintiendo que la pérdida del beneficio esté asociada directamente a recibir la PGU.

Explicó que en varios casos el cambio se produjo porque algunos pensionados comenzaron a recibir nuevos beneficios permanentes derivados de la reforma previsional, elevando sus ingresos sobre el umbral exigido para acceder al bono.

Otro de los puntos abordados fue la situación de los trabajadores portuarios, quienes han manifestado inquietudes relacionadas con condiciones laborales, bonificaciones por trabajo pesado, acceso al seguro de cesantía y calidad de los elementos de protección personal.

En ese contexto, Salas confirmó que se están desarrollando reuniones con sindicatos, organismos públicos y empleadores para abordar las problemáticas detectadas.

“Sabemos que los trabajadores portuarios desempeñan labores complejas y muchas veces en condiciones adversas. Queremos avanzar mediante el diálogo para mejorar estándares y condiciones laborales”, afirmó.

Respecto a seguridad laboral, el seremi expresó preocupación por los recientes accidentes fatales ocurridos en la región, incluyendo casos registrados en Puerto Williams y Zona Franca, señalando que actualmente existen investigaciones en curso encabezadas por la Dirección del Trabajo y otros organismos competentes.

“Tenemos que reforzar la fiscalización en higiene y seguridad, especialmente en labores de alto riesgo como trabajo en altura y faenas portuarias”, indicó.

Finalmente, la autoridad regional abordó los anuncios presidenciales realizados durante la Cuenta Pública, destacando iniciativas orientadas a impulsar el crecimiento económico, reducir el desempleo y fortalecer la participación laboral femenina.

Entre ellas mencionó el proyecto de Sala Cuna Universal, medidas de incentivo al empleo formal y acciones destinadas a dinamizar sectores productivos, enfatizando que Magallanes debe prepararse para responder a futuras demandas laborales.

“Queremos que cuando lleguen nuevas inversiones exista mano de obra local capacitada. Ese es el foco de las mesas de trabajo que estamos desarrollando”, concluyó.

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