SEMANA DE LAS ARTES EN EL LICEO SALESIANO DE PUERTO NATALES REUNIÓ CREATIVIDAD, HISTORIA Y PATRIMONIO

Entre el 25 de mayo y el 1 de junio, el Liceo Salesiano Monseñor José Fagnano de Puerto Natales desarrolló una nueva edición de la Semana de las Artes, iniciativa que convocó a estudiantes, docentes y familias en torno a diversas actividades vinculadas a la creatividad, la historia y el patrimonio regional.

Uno de los principales atractivos fue el Museo de las Artes, espacio construido gracias al trabajo conjunto de distintos departamentos y talleres del establecimiento. El recorrido comenzaba con una proyección holográfica de los planetas y continuaba por una cueva ultravioleta con pinturas rupestres fluorescentes, inspiradas en la cosmovisión de antiguos pueblos que habitaron diversos territorios del país.

La experiencia también incluyó el denominado “Bosque Encantado”, donde se exhibieron trabajos artísticos elaborados por estudiantes de distintos niveles, además de proyectos desarrollados por el Departamento de Artes relacionados con la arquitectura patrimonial de Puerto Natales. Los visitantes pudieron conocer réplicas de instrumentos de pueblos originarios y acercarse a aspectos de la cultura tehuelche.

La muestra incorporó además la participación del personaje “Patagonia Patatín”, quien relató la tradicional Leyenda del Calafate mediante una marioneta, dando paso posteriormente a una presentación de teatro de sombras. En paralelo, el Departamento de Historia aportó contenidos relacionados con la cosmovisión y las expresiones artísticas del pueblo tehuelche.

Las actividades concluyeron con una jornada especial que reunió a la Orquesta Sinfónica del establecimiento, el Taller Pequeñas Melodías y los talleres de voces de enseñanza básica y media. La organización estuvo a cargo del Departamento Artístico en conjunto con el Departamento de Historia, fortaleciendo el vínculo entre educación, arte e identidad regional.

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