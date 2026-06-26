26 de junio de 2026
CARTELERA CULTURAL 26 DE JUNIO
Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.
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Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.
Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.
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