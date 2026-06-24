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24 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA TALLERES INFANTILES DE INVIERNO

​La iniciativa ofrecerá 26 alternativas gratuitas para niños, niñas y adolescentes durante el receso escolar.

TALLERES INFANTILES (5)

Con una oferta de 26 talleres gratuitos y una cobertura de 505 cupos, la Municipalidad de Punta Arenas abrió el proceso de inscripción para los Talleres de Invierno 2026, iniciativa impulsada a través de la Unidad de Infancia y Juventud, y orientada a niños, niñas y adolescentes entre los 3 y 18 años.

Las actividades se desarrollarán entre el 6 y el 17 de julio en distintas dependencias municipales y contemplan alternativas deportivas, recreativas, artísticas, educativas, de manualidades y oficios, con el objetivo de promover el desarrollo integral de los participantes durante las vacaciones de invierno.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, invitó a las familias a aprovechar esta oferta gratuita preparada especialmente para el periodo de receso escolar. "Ya se acercan las vacaciones de invierno y queremos invitar a los padres y apoderados a inscribir a sus hijos en los talleres que hemos preparado como Municipalidad. Son 505 cupos distribuidos en 26 talleres para distintos intereses y edades, desde los 3 hasta los 18 años. Lo importante es que la inscripción sea realizada por un adulto responsable, presentando la cédula de identidad del menor, porque cuando trabajamos con niños debemos actuar con la máxima responsabilidad", señaló.

La autoridad comunal destacó además que esta iniciativa se suma a la amplia programación municipal para el periodo invernal. "Si sumamos las actividades deportivas, culturales y recreativas que hemos preparado para estas semanas, buscamos que nuestros vecinos más pequeños tengan unas vacaciones entretenidas, seguras y con espacios para aprender, compartir y desarrollar nuevas habilidades", agregó.

Por su parte, la profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, Javiera Pizarro, explicó que el proceso de inscripción comenzará el próximo martes 30 de junio en el Teatro Municipal José Bohr. "Las inscripciones partirán el martes 30 de junio, entre las 14:30 y las 16:45 horas, y continuarán hasta el viernes 3 de julio en horario de mañana, de 8:30 a 12:30 horas, y en la tarde, de 14:30 a 16:45 horas. Tenemos una amplia variedad de talleres deportivos, recreativos y educativos para que cada niño y joven pueda encontrar una alternativa acorde a sus intereses", indicó.

Asimismo, la funcionaria municipal recordó que el trámite debe realizarse de manera presencial. "Los apoderados deben acudir al Teatro Municipal con la cédula de identidad del menor y del adulto responsable. La inscripción es presencial porque es necesario completar la ficha correspondiente y firmar la documentación requerida", precisó Pizarro.

Con esta iniciativa, el municipio busca ofrecer alternativas recreativas y formativas para que niños, niñas y adolescentes aprovechen sus vacaciones de invierno participando en actividades gratuitas y seguras.  

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