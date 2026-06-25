BÁRBARA HERNÁNDEZ RECIBIRÁ EL RECONOCIMIENTO ESPÍRITU ANTÁRTICO 2026 EN PUNTA ARENAS

La destacada nadadora chilena de aguas gélidas, Bárbara Hernández, reconocida internacionalmente por sus hazañas en condiciones extremas, será distinguida este sábado 27 de junio con el premio Espíritu Antártico 2026, otorgado por la Fundación Antártica21.





La ceremonia se realizará a las 11:00 horas en Explorers House de Antarctica21, en Punta Arenas, como parte de las iniciativas de la fundación para relevar a personas que encarnan los valores del territorio antártico, tales como el respeto por la naturaleza, la superación, la conciencia ambiental y la conexión con entornos extremos.





Conocida como la "Sirena de Hielo", Hernández ha construido una destacada trayectoria en el nado en aguas abiertas de baja temperatura, logrando desafíos únicos en distintos rincones del mundo y consolidándose como una referente global del deporte extremo y la resiliencia.





Entre sus principales logros, destacan sus cuatro récords Guinness en aguas gélidas, además de ser la primera persona sudamericana en completar el desafío de los "Siete Mares" y la primera chilena en ingresar al International Marathon Swimming Hall of Fame, consolidando su posición como una de las figuras más relevantes de la natación en aguas abiertas a nivel mundial.





Al referirse a este reconocimiento, la deportista destacó el profundo vínculo que mantiene con la Región de Magallanes, donde alcanzó parte importante de sus hitos deportivos, señalando que espera que su experiencia motive a más personas a creer en sus capacidades y desafiar sus propios límites.

​



La visita de Hernández también contempla su participación en el tradicional Chapuzón del Estrecho 2026, uno de los eventos ciudadanos más emblemáticos del invierno magallánico, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad local y figuras de relevancia internacional.





Desde Fundación Antártica21 destacaron que su presencia contribuye a posicionar a la Región de Magallanes como un referente global en torno a la Antártica, el deporte en condiciones extremas y la cultura austral, además de inspirar a nuevas generaciones.

​



La actividad contempla además una charla inspiradora titulada "Los Imposibles No Existen", en la que la deportista compartirá su experiencia y aprendizajes en torno a la superación personal y los desafíos extremos.





[email protected]. Quienes deseen asistir a la ceremonia pueden solicitar más información y confirmar su interés escribiendo a

​



La entrega del reconocimiento Espíritu Antártico 2026 constituye una oportunidad para acercar a la comunidad a una figura de nivel mundial, poniendo en valor la identidad austral y promoviendo los valores asociados a la Antártica.