Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de junio de 2026

SANTO TOMÁS Y AUSTRO CHILE ORGANIZAN SEMINARIO QUE ABORDARÁ LOS DESAFÍOS DE PUNTA ARENAS COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

El encuentro, abierto a toda la comunidad magallánica, cuenta con la colaboración del Nodo Antártico, Fundación Antártica21 y Aerolíneas DAP para analizar el desarrollo identitario, logístico y sostenible de la región.

FOTOGRAFIAS CONTEXTO SEMINARIO ÁREA TURISMO (1)

​Con el objetivo de reflexionar sobre la importancia estratégica, el desarrollo sostenible y el rol de la capital regional frente al Continente Blanco, el Centro de Formación Técnica (CFT) e Instituto Profesional (IP) Santo Tomás y la asociación gremial Austro Chile llevarán a cabo el seminario "Punta Arenas: puerta de entrada al continente blanco".

 
La actividad, organizada de manera conjunta por ambas entidades, se realizará el próximo martes 9 de junio a las 17:00 horas en el Auditorio de la Cruz Roja (ubicado en la sede Jorge Montt 798 de Santo Tomás) y será una instancia completamente abierta y gratuita para toda la comunidad, sin importar su área de ocupación, así como para estudiantes de enseñanza media y superior.

 
El encuentro cuenta además con la valiosa colaboración de destacadas instituciones de la zona y un panel de expositores de primer nivel que abordarán la temática desde diversas aristas. El grupo de expositores está compuesto por Marcelo Astorga, sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile e investigador del Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico - INACH, quien presentará la ponencia "Punta Arenas and la Antártica: recorridos urbanos para una identidad compartida"; Edgardo Vega, doctor en Ciencias Biológicas y director ejecutivo de la Fundación Antártica21, con la exposición "El punto azul pálido… tiene un corazón", y por último, Tania Pivcevic, gerente de marketing de DAP, quien abordará los desafíos logísticos con la charla "Logística Antártica: un desafío posible".

 
Esta iniciativa busca fortalecer el puente entre la academia, los gremios productivos y el sector científico local, visualizando el potencial de Magallanes no solo como un polo logístico, sino también turístico y de servicios de excelencia. Al respecto, Jaime Lira, director de las carreras de Turismo y Gastronomía de Santo Tomás, destacó el valor de este debate para el ecosistema educativo y económico de la zona. "Discutir el rol de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica representa una gran oportunidad para el desarrollo regional. Esta posición estratégica genera demanda de servicios turísticos, gastronómicos y de hospitalidad de alto nivel, lo que exige formar técnicos competentes y conectados con las necesidades reales de la industria. Desde la educación técnico-profesional, nuestro desafío es preparar estudiantes en de cinco semestres para contribuir al crecimiento sostenible del territorio, consolidando a la ciudad como un destino de excelencia".

 
Además, el director recalcó la invitación a la comunidad local, "la invitación que hacemos a la comunidad y especialmente a estudiantes es a participar activamente de este espacio de aprendizaje y reflexión, para conocer la importancia estratégica que tiene la Antártica para nuestra región y para el país. Queremos acercar el conocimiento antártico a las personas, comprender los desafíos asociados a la sustentabilidad y que los estudiantes de enseñanza media y superior visualicen las oportunidades de desarrollo profesional que existen en torno a esta actividad", concluyó Lira.

inachpatrimonio

INACH CELEBRÓ EL DÍA DEL PATRIMONIO EN LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ABORDAN DESARROLLO REGIONAL ACUÍCOLA Y LEY LAFKENCHE

Leer Más

Hasta la oficina de la máxima autoridad regional llegaron representantes del Sindicato N°8 de Armadores Artesanales; del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores de Punta Arenas; y del Sindicato de Armadores de la Industria Pesquera.

Hasta la oficina de la máxima autoridad regional llegaron representantes del Sindicato N°8 de Armadores Artesanales; del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores de Punta Arenas; y del Sindicato de Armadores de la Industria Pesquera.

gobernadorlafkenche
nuestrospodcast
detenidoestafa

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN HOMBRE POR EL DELITO DE ESTAFA

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
FOTOGRAFIAS CONTEXTO SEMINARIO ÁREA TURISMO (1)

SANTO TOMÁS Y AUSTRO CHILE ORGANIZAN SEMINARIO QUE ABORDARÁ LOS DESAFÍOS DE PUNTA ARENAS COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
El_Magallanes_1940-06-03_portada_HD_1080x1920

3 DE JUNIO DE 1940: DUNKERQUE Y LOS BOMBARDEOS SOBRE PARÍS MARCARON LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
OP 4

MASIVO OPERATIVO VETERINARIO CANINO MUNICIPAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250