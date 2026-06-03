SANTO TOMÁS Y AUSTRO CHILE ORGANIZAN SEMINARIO QUE ABORDARÁ LOS DESAFÍOS DE PUNTA ARENAS COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

​Con el objetivo de reflexionar sobre la importancia estratégica, el desarrollo sostenible y el rol de la capital regional frente al Continente Blanco, el Centro de Formación Técnica (CFT) e Instituto Profesional (IP) Santo Tomás y la asociación gremial Austro Chile llevarán a cabo el seminario "Punta Arenas: puerta de entrada al continente blanco".



La actividad, organizada de manera conjunta por ambas entidades, se realizará el próximo martes 9 de junio a las 17:00 horas en el Auditorio de la Cruz Roja (ubicado en la sede Jorge Montt 798 de Santo Tomás) y será una instancia completamente abierta y gratuita para toda la comunidad, sin importar su área de ocupación, así como para estudiantes de enseñanza media y superior.



El encuentro cuenta además con la valiosa colaboración de destacadas instituciones de la zona y un panel de expositores de primer nivel que abordarán la temática desde diversas aristas. El grupo de expositores está compuesto por Marcelo Astorga, sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile e investigador del Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico - INACH, quien presentará la ponencia "Punta Arenas and la Antártica: recorridos urbanos para una identidad compartida"; Edgardo Vega, doctor en Ciencias Biológicas y director ejecutivo de la Fundación Antártica21, con la exposición "El punto azul pálido… tiene un corazón", y por último, Tania Pivcevic, gerente de marketing de DAP, quien abordará los desafíos logísticos con la charla "Logística Antártica: un desafío posible".



Esta iniciativa busca fortalecer el puente entre la academia, los gremios productivos y el sector científico local, visualizando el potencial de Magallanes no solo como un polo logístico, sino también turístico y de servicios de excelencia. Al respecto, Jaime Lira, director de las carreras de Turismo y Gastronomía de Santo Tomás, destacó el valor de este debate para el ecosistema educativo y económico de la zona. "Discutir el rol de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica representa una gran oportunidad para el desarrollo regional. Esta posición estratégica genera demanda de servicios turísticos, gastronómicos y de hospitalidad de alto nivel, lo que exige formar técnicos competentes y conectados con las necesidades reales de la industria. Desde la educación técnico-profesional, nuestro desafío es preparar estudiantes en de cinco semestres para contribuir al crecimiento sostenible del territorio, consolidando a la ciudad como un destino de excelencia".



Además, el director recalcó la invitación a la comunidad local, "la invitación que hacemos a la comunidad y especialmente a estudiantes es a participar activamente de este espacio de aprendizaje y reflexión, para conocer la importancia estratégica que tiene la Antártica para nuestra región y para el país. Queremos acercar el conocimiento antártico a las personas, comprender los desafíos asociados a la sustentabilidad y que los estudiantes de enseñanza media y superior visualicen las oportunidades de desarrollo profesional que existen en torno a esta actividad", concluyó Lira.



