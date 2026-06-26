Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

26 de junio de 2026

REFUGIO DE EMERGENCIA APOYARÁ LAS OPERACIONES DE LA BASE ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO

Excavado a cinco metros de profundidad mediante la técnica de cueva de nieve, el refugio posee capacidad para albergar a ocho operadores con su equipo completo y, en caso de sobrevivencia, hasta dieciséis personas.

refugioemergencia

Con el propósito de incrementar la seguridad del personal que desarrolla las misiones, la Sección de Exploración y Rescate O’Higgins (SERO) construyó un refugio de emergencia en las proximidades de la pista de anevizaje de la Base Antártica del Ejército (BAE) “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme”. La infraestructura brindará protección inmediata ante condiciones meteorológicas adversas.

Excavado a cinco metros de profundidad mediante la técnica de cueva de nieve, el refugio posee capacidad para albergar a ocho operadores con su equipo completo y, en caso de sobrevivencia, hasta dieciséis personas. Su diseño aprovecha las propiedades aislantes de la nieve para mantener una temperatura interior cercana a los -1 °C, protegiendo al personal del viento, las bajas temperaturas y otros factores.

El Comandante de la Patrulla SERO, Capitán Eduardo Moreno P. explicó que la iniciativa respondió a una necesidad operacional detectada en un sector importante para las actividades de la Base. “La pista de anevizaje se encuentra a una distancia considerable y en un entorno altamente expuesto a cambios meteorológicos bruscos. Además, el refugio permitirá aguardar las llegadas de las aeronaves a la península en forma segura", señaló.

La ubicación fue definida por tratarse de un punto estratégico en la ruta habitual entre la Base O'Higgins y el sector Bonnen Rivera. Al carecer de protección natural frente al viento y las tormentas, disponer de un refugio permanente mitiga el riesgo ante amenazas de origen natural sobre las actividades logísticas, de exploración y rescate.

Su construcción representó un desafío para la patrulla, debido a las condiciones extremas del terreno y del clima. Las labores exigieron excavar en un manto de nieve, utilizando motosierras para cortar bloques y conformar una estructura estable, resistente y segura.

Al respecto, el Explorador de la Patrulla SERO, Sargento 1º Eduardo Vidal R. se refirió a la preparación para ejecutar este tipo de trabajos. “El personal de la Patrulla SERO cuenta con una vasta formación como especialista de montaña, que nos permite aplicar en terreno técnicas de supervivencia y construcción de refugios”, señaló.

Además del aislamiento térmico natural, la instalación posee un sistema de jalonamiento que facilita su rápida localización y despeje en caso de acumulación de nieve. Estas características permitirán enfrentar tormentas repentinas, pérdida de orientación, fallas en los equipos de navegación, desperfectos mecánicos en los medios de transporte o cualquier emergencia que impida el retorno inmediato a la BAE.

tratadoantartico

SENADOR KUSANOVIC CELEBRA LOS 65 AÑOS DEL TRATADO ANTÁRTICO, PERO LLAMA A ACTUALIZAR LA POLÍTICA ANTÁRTICA Y RECUPERAR AGENDA TERRITORIALISTA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

INVESTIGAN MUERTE DE MUJER QUE HABÍA SIDO MADRE HACE POCOS DÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.

mujerfallecidapuq24062026
nuestrospodcast
pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA DE CIUDADANA ECUATORIANA

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
refugioemergencia

REFUGIO DE EMERGENCIA APOYARÁ LAS OPERACIONES DE LA BASE ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
mujerfallecidapuq24062026

INVESTIGAN MUERTE DE MUJER QUE HABÍA SIDO MADRE HACE POCOS DÍAS EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremictcinodos

TRAS REUNIRSE CON LOS NODOS: SEREMI CARLOS OLAVE DESTACA LO QUE HA SIDO SU RELEVANCIA PARA FORTALECER LA CIENCIA CON UNA MIRADA TERRITORIAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250