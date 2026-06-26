REFUGIO DE EMERGENCIA APOYARÁ LAS OPERACIONES DE LA BASE ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO

Con el propósito de incrementar la seguridad del personal que desarrolla las misiones, la Sección de Exploración y Rescate O’Higgins (SERO) construyó un refugio de emergencia en las proximidades de la pista de anevizaje de la Base Antártica del Ejército (BAE) “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme”. La infraestructura brindará protección inmediata ante condiciones meteorológicas adversas.



Excavado a cinco metros de profundidad mediante la técnica de cueva de nieve, el refugio posee capacidad para albergar a ocho operadores con su equipo completo y, en caso de sobrevivencia, hasta dieciséis personas. Su diseño aprovecha las propiedades aislantes de la nieve para mantener una temperatura interior cercana a los -1 °C, protegiendo al personal del viento, las bajas temperaturas y otros factores.



El Comandante de la Patrulla SERO, Capitán Eduardo Moreno P. explicó que la iniciativa respondió a una necesidad operacional detectada en un sector importante para las actividades de la Base. “La pista de anevizaje se encuentra a una distancia considerable y en un entorno altamente expuesto a cambios meteorológicos bruscos. Además, el refugio permitirá aguardar las llegadas de las aeronaves a la península en forma segura", señaló.



La ubicación fue definida por tratarse de un punto estratégico en la ruta habitual entre la Base O'Higgins y el sector Bonnen Rivera. Al carecer de protección natural frente al viento y las tormentas, disponer de un refugio permanente mitiga el riesgo ante amenazas de origen natural sobre las actividades logísticas, de exploración y rescate.



Su construcción representó un desafío para la patrulla, debido a las condiciones extremas del terreno y del clima. Las labores exigieron excavar en un manto de nieve, utilizando motosierras para cortar bloques y conformar una estructura estable, resistente y segura.



Al respecto, el Explorador de la Patrulla SERO, Sargento 1º Eduardo Vidal R. se refirió a la preparación para ejecutar este tipo de trabajos. “El personal de la Patrulla SERO cuenta con una vasta formación como especialista de montaña, que nos permite aplicar en terreno técnicas de supervivencia y construcción de refugios”, señaló.



Además del aislamiento térmico natural, la instalación posee un sistema de jalonamiento que facilita su rápida localización y despeje en caso de acumulación de nieve. Estas características permitirán enfrentar tormentas repentinas, pérdida de orientación, fallas en los equipos de navegación, desperfectos mecánicos en los medios de transporte o cualquier emergencia que impida el retorno inmediato a la BAE.

