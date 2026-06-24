24 de junio de 2026
FALLECE HISTÓRICO GUARDAPARQUES DE CONAF Y EX ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL BERNARDO O'HIGGINS
Nacido en Puerto Natales, Jorge Pérez ingresó a CONAF el año 1982 y entre los años 1986 a 1988 realizó labores a través de un convenio maderero entre la corporación y los aserraderos locales.
Este pasado día martes, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes recibió la lamentable noticia del fallecimiento Jorge Pérez Velásquez, histórico guardaparques, quién durante casi dos décadas cumplió la labor de Administrador del Parque Nacional Bernardo O'Higgins en el territorio de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Nacido en Puerto Natales, Jorge Pérez ingresó a CONAF el año 1982 y entre los años 1986 a 1988 realizó labores a través de un convenio maderero entre la corporación y los aserraderos locales.
A partir del año 1989 comienza a prestar servicios en el Monumento Natural Cueva del Milodón como guardaparques, labor que realizó durante 15 años y, a contar del año 2003, se integra al Parque Nacional Bernardo O ́Higgins en el sector monte Balmaceda.
Dos años después, el 2005, asume como Administrador del parque, cargo que ejerció hasta el año 2023 cuando decidió acogerse a retiro de la institución.
La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.
La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.