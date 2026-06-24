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24 de junio de 2026

FALLECE HISTÓRICO GUARDAPARQUES DE CONAF Y EX ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL BERNARDO O'HIGGINS

Nacido en Puerto Natales, Jorge Pérez ingresó a CONAF el año 1982 y entre los años 1986 a 1988 realizó labores a través de un convenio maderero entre la corporación y los aserraderos locales.

Jorge Pérez Velásquez

Este pasado día martes, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes recibió la lamentable noticia del fallecimiento Jorge Pérez Velásquez, histórico guardaparques, quién durante casi dos décadas cumplió la labor de Administrador del Parque Nacional Bernardo O'Higgins en el territorio de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Nacido en Puerto Natales, Jorge Pérez ingresó a CONAF el año 1982 y entre los años 1986 a 1988 realizó labores a través de un convenio maderero entre la corporación y los aserraderos locales.

A partir del año 1989 comienza a prestar servicios en el  Monumento Natural Cueva del Milodón como guardaparques, labor que realizó durante 15 años y, a contar del año 2003, se integra al Parque Nacional Bernardo O ́Higgins en el sector monte Balmaceda.

Dos años después, el 2005, asume  como Administrador del parque, cargo que ejerció hasta el año 2023 cuando decidió acogerse a retiro de la institución.

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