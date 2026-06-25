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25 de junio de 2026

HCM RINDIÓ CUENTA PÚBLICA DESTACANDO LOGROS DE GESTIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA 2026

Los asistentes conocieron de primera fuente los resultados de gestión del período, considerando producción hospitalaria, gestión financiera, gestión de personas, satisfacción usuaria, calidad y seguridad del paciente, inversiones e infraestructura y desafíos institucionales para 2026, entre otros.

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Con una feria informativa previa y ante un importante marco de público, el director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras, rindió Cuenta Pública Participativa de gestión año 2025, ampliando el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas al trienio 2023–2025; presentación que fue reconocida por la comunidad usuaria, funcionaria y autoridades presentes.

La ceremonia desarrollada en el auditorio Dr. Carlos Banse, contó con la asistencia del Gobernador de Magallanes, Jorge Flies; de la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farias; del SEREMI de Salud, Fabián Barrientos; de la Subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, Sandra Velásquez y del jefe Área Salud CORMUPA, Juan Araya; además de representantes de la sociedad civil, gremios del sector salud y voluntariados.

Los asistentes conocieron de primera fuente los resultados de gestión del período, considerando producción hospitalaria, gestión financiera, gestión de personas, satisfacción usuaria, calidad y seguridad del paciente, inversiones e infraestructura y desafíos institucionales para 2026, entre otros.

“Somos el hospital de alta complejidad autogestionado en red de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, nuestro objetivo es resolver las necesidades de salud de nuestra comunidad, con calidad y seguridad, para lo cual contamos con 1.691 funcionarias y funcionarios, quienes nos permitieron crecer un 38,6% en intervenciones quirúrgicas en el trienio, reducir de manera histórica los tiempos de espera en especialidades y obtener durante el año 2025 la reacreditación en Calidad y Seguridad otorgada por la Superintendencia de Salud”, indicó orgulloso Ricardo Contreras a su audiencia.

Respecto de la producción alcanzada en el trienio, Contreras, destacó el aumento en 3.952 intervenciones quirúrgicas, pasando de 10.250 a 14.202 cirugías, el crecimiento sostenido de 45,4% en atenciones odontológicas, el aumento de 12,7% de consultas de especialidad y, en el ámbito de patologías asociadas a oncología, el crecimiento del 16,2%.

Otro de los temas abordados fueron las listas de espera, informando el directivo que, en consultas de especialidad, los registros se mantuvieron estables llegando a 24.121 casos en 2025, con una mediana de tiempo de espera que cayó de 492 días en el año 2023 a 231 días en 2025. “Es decir, hoy un paciente espera prácticamente menos de la mitad del tiempo que hace tres años. Un esfuerzo de colaboración de equipos clínicos, de gestión administrativa e Inter sector que rinde frutos significativos, por ejemplo, con los aportes del Gobierno Regional a la disminución de Listas de Espera”, dijo el Director HCM.

En cuanto Apoyo Diagnóstico, se comunicó que en el periodo 2025 se realizaron más de 1,4 millones de exámenes, un 5,1% más que en 2023, destacando el incremento de un 13,3% en tomografías computarizadas (TAC) y un 20% en resonancias magnéticas.

El presupuesto hospitalario creció de 107 mil millones en 2023 a 123 mil millones en 2025, un aumento acumulado del 15,3%, mientras la deuda flotante al cierre del año 2025 fue de 3 mil 940 millones de pesos, lo que involucra un desafío a trabajar con una planificación presupuestaria más rigurosa.

Además, Ricardo Contreras, destacó la cartera de inversiones comprometidas para el presente año, la cual supera los 6.400 millones de pesos, considerando un nuevo angiógrafo para hemodinamia, braquiterapia de alta tasa para oncología, ampliación de la UPC Pediátrica y Neonatología y mejoras en oncología y endoscopia; iniciativas que refuerzan el trabajo conjunto entre el hospital y el Gobierno Regional para avanzar en mejores condiciones de atención para la comunidad usuaria.

Feria de Salud

Inserta en la ceremonia de rendición de Cuenta Pública del Hospital Clínico de Magallanes, diversos servicios, dieron vida a una interactiva “Feria de Salud”, en el hall de acceso del Auditórium del hospital.

Vacunatorio, Banco de Sangre, Donación de órganos, SOME, Listas de Espera, Hospital Amigo y otros, fueron consultados por los asistentes a la cuenta, fortaleciendo el vínculo entre la institución y su comunidad.

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