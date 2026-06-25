CON PLANTACIÓN DE ABEDULES, CONAF REALIZA LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "MI PUEBLO, MI ÁRBOL"

Con la plantación de una decena de abedules en el bandejón central de la Avenida Bulnes de Punta Arenas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes realizó el lanzamiento oficial en la región del programa "Mi Pueblo, mi Árbol".

Se trata de una iniciativa que lleva adelante CONAF en distintas regiones del país y que nace de la identidad expresada en diversas comunas, ciudades y pueblos que llevan nombres de especies arbóreas nativas o tradicionales, lo cual genera un vínculo cultural y lingüístico arraigado en la cultura local.

Por tal motivo, en el marco del Día Mundial del Árbol que se celebra el próximo 28 de junio, CONAF quiso realizar el lanzamiento del programa con la plantación de estos 10 abedules, para lo cual se contó con la presencia de niños y jóvenes estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves de Punta Arenas que forman parte de la agrupación "Forjadores Ambientales".

Para el director regional de CONAF, John Revello el programa "Mi pueblo, Mi Árbol" es una iniciativa que "además de fortalecer la identidad local del territorio con nuestros árboles, buscar ser la instancia que da cuenta de la transición que lleva adelante CONAF para convertirse en el Servicio Nacional Forestal, SERNAFOR".

Por su parte, el Jefe del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Nelson Moncada, explicó los factores que motivaron la elección del abedul para la plantación, lo cual fue "por ser una especie ornamental muy identificable en Punta Arenas y que tiene una gran capacidad de adaptación y equilibrio con las especies que se encuentran en este sector".

Mientras que el seremi de agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacó la iniciativa de CONAF "al permitir crear conciencia sobre la importancia de la arborización en zonas urbanas y rurales de Magallanes".

A partir de casos emblemáticos, el concepto se extenderá a todas las regiones de Chile, relevando las especies forestales y de arbolado urbano que definen su paisaje, historia y cultura que, en el caso de la comuna de Punta Arenas, se encuentra presente en sectores como "Punta árbol", "Río Leñadura" y "Río Canelo" por mencionar algunos.