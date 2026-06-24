¡QUE NADIE SE QUEDE FUERA! MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INVITA A TODA LA COMUNIDAD A VIVIR LA GRAN FIESTA DE LA NIEVE

​La Municipalidad de Cabo de Hornos hizo un llamado a toda la comunidad a sumarse activamente a la próxima Fiesta de la nieve 2026, que se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de julio, con una variada programación pensada para reunir a las familias y dar vida a una de las celebraciones más esperadas del año en Puerto Williams.



Como parte de la organización, el municipio invitó a quienes deseen participar mediante una alianza a acercarse al Departamento de Desarrollo Comunitario para manifestar su interés y ser parte de esta iniciativa que busca fortalecer el espíritu comunitario y la participación ciudadana.



La actividad que se realiza durante el invierno se ha consolidado como un espacio de encuentro que reúne a vecinos y vecinas de todas las edades, promoviendo la recreación, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia en la comuna más austral del mundo.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, extendió una invitación a toda la comunidad a ser parte de esta nueva edición de la celebración.



"Queremos invitar a todos nuestros vecinos y vecinas a participar de esta gran Fiesta de la Nieve, una actividad que ya forma parte de nuestra identidad y que nos permite encontrarnos, compartir y disfrutar en familia. Esperamos que muchas personas se sumen a las alianzas, participen de las distintas actividades y juntos sigamos construyendo una celebración que llena de vida nuestro invierno en el fin del mundo. Los esperamos con mucho entusiasmo para hacer de esta una verdadera fiesta de toda la comunidad."



Desde el municipio reiteraron el llamado a inscribirse oportunamente y a ser parte de una semana que promete alegría, participación y trabajo colaborativo, fortaleciendo los lazos que caracterizan a la comunidad de Cabo de Hornos.



Las personas interesadas en integrar una alianza pueden acercarse al Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Cabo de Hornos para manifestar su interés y sumarse a esta gran celebración comunitaria.



