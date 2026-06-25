CUENTA PÚBLICA PDI: GESTIÓN 2025 DESTACÓ LA INCAUTACIÓN DE MÁS DE 71 KILOS DE DROGA Y 1,48 MILLONES DE CONTROLES MIGRATORIOS

En el auditorio del Centro Cultural de Punta Arenas, y con la presencia de las autoridades regionales, la PDI realizó la Cuenta Pública correspondiente a la gestión 2025 a nivel regional. En la instancia, el jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma, presentó los principales resultados obtenidos durante el período, junto con los desafíos y proyectos que la institución impulsa para fortalecer la seguridad en el extremo sur del país.



En su intervención, destacó que la gestión institucional se ha desarrollado bajo los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, enfatizando la importancia del trabajo coordinado con los distintos actores del ecosistema de seguridad para enfrentar los nuevos fenómenos delictuales.



En materia migratoria, durante 2025 se realizaron 41 fiscalizaciones masivas en la región, que permitieron controlar a 1.344 ciudadanos extranjeros, denunciar administrativamente a 371 personas por infracciones a la Ley de Migración y Extranjería y concretar 19 expulsiones. Asimismo, detectives efectuaron más de 1 millón 488 mil controles migratorios en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos de las cuatro provincias de Magallanes.



En el ámbito investigativo, la Región Policial recibió más de 6.300 órdenes de investigar e instrucciones del Ministerio Público y los tribunales de justicia, registró cerca de 3 mil denuncias y concretó la detención de 503 personas por diversos delitos, entre ellos infracciones a la Ley de Drogas, delitos contra la propiedad, delitos sexuales, contrabando, y homicidios.



Respecto al combate contra el crimen organizado y al narcotráfico, el año pasado se incautaron más de 71 kilos de droga en procedimientos desarrollados por la Brigada Antinarcóticos Punta Arenas y el equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Natales, aumentando en un 18% la eficacia en las incautaciones respecto del año anterior.



En esa línea, se anunció el fortalecimiento de la capacidad investigativa en materia de drogas mediante la creación de un equipo MT0 en la BICRIM Punta Arenas, especializado en la investigación del microtráfico barrial. Paralelamente, la Brigada Antinarcóticos enfocará su labor en investigaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.



Entre las investigaciones de mayor connotación desarrolladas durante el período destacan el esclarecimiento del homicidio de un ciudadano colombiano ocurrido en la plaza Esmeralda, en el Barrio Prat, por parte de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, y la desarticulación de una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos y al lavado de activos, en el marco de la “Operación Zares del Contrabando”, desarrollada por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Punta Arenas. Ambos procedimientos, realizados en coordinación con la Fiscalía Local, fueron seleccionados entre las investigaciones más destacadas del país y recibieron el premio a la Excelencia en la Investigación Criminal.



Asimismo, el jefe regional de la PDI dio a conocer los avances de importantes proyectos de infraestructura para Magallanes, entre ellos la reposición del Complejo Policial Punta Arenas, las gestiones para futuros cuarteles integrales en Porvenir y Puerto Williams, y la implementación del Sistema de Identificación Biométrica ABIS Magallanes, iniciativa aprobada por el Consejo Regional que permitirá fortalecer la identificación de personas, optimizar el control migratorio y contribuir a la detección de integrantes de organizaciones criminales.



Al finalizar la ceremonia, el jefe de la policía civil en la región reafirmó el compromiso de la PDI con la seguridad pública, destacando que la confianza ciudadana en la institución es consecuencia del trabajo profesional, especializado y permanente que desarrollan detectives y funcionarios en beneficio de la comunidad.



