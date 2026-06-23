MESA DE TRABAJO POR EL DESARROLLO SALMONERO AVANZA EN COORDINACIÓN PARA FORTALECER LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO EN ÚLTIMA ESPERANZA

Con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo de la provincia y fortalecer una de sus principales actividades económicas, se desarrolló en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza la segunda sesión de la Mesa de Trabajo por el Desarrollo Salmonero, instancia encabezada por el Delegado Presidencial Provincial, Liber Lazo Navarro.

La reunión congregó a representantes de empresas de la industria salmonera, servicios públicos y autoridades regionales, quienes abordaron los desafíos y oportunidades para potenciar el crecimiento de esta actividad estratégica para la economía local y regional, promoviendo una coordinación efectiva entre el sector público y privado.

La salmonicultura constituye uno de los principales motores de desarrollo de la provincia, generando empleo directo e indirecto, inversión, encadenamientos productivos y oportunidades para cientos de familias de Última Esperanza. En este contexto, el Gobierno ha manifestado su disposición a trabajar de manera colaborativa para favorecer el desarrollo sostenible del sector, compatibilizando el crecimiento económico con la protección del medio ambiente.

El Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó la relevancia de esta instancia de coordinación, señalando que "la mesa de trabajo por el desarrollo de la industria salmonera continuará sesionando periódicamente, consolidándose como una instancia de articulación público-privada orientada a fortalecer el crecimiento sostenible del sector, fomentar la inversión y contribuir al desarrollo económico y social de la provincia de Última Esperanza. En este proceso, valoramos especialmente el apoyo y la disposición de las seremías de Economía, Medio Ambiente y Trabajo, cuyo trabajo coordinado ha sido fundamental para avanzar en los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria".

El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, destacó los avances alcanzados en esta segunda instancia de diálogo. “Tuvimos la segunda mesa de trabajo junto a empresas de la industria de la salmonicultura de la región, con el fin de generar articulaciones y planes de trabajo que permitan aumentar la producción en Magallanes. Esto significa más inversión, más empleo y mayores oportunidades para el territorio. Fue una muy buena instancia de comunicación, donde todos compartimos una misma visión respecto al desarrollo regional. Como Gobierno, nos comprometemos a seguir impulsando las gestiones necesarias para avanzar en soluciones que permitan fortalecer esta actividad productiva”, señaló.

Desde la industria, la subgerente de Asuntos Públicos y Comunidades de Multi X, Valentina Montero, valoró la continuidad de este espacio de trabajo conjunto. “Estamos muy agradecidos de haber sido convocados a esta segunda mesa provincial. Somos una empresa presente en Puerto Natales y estamos muy contentos de participar en iniciativas que buscan fortalecer y desarrollar esta actividad, que durante años ha sido un motor de desarrollo económico y social para el sur de Chile. Valoramos profundamente este espacio de diálogo y colaboración”, indicó.

Por su parte, el seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, destacó la importancia de escuchar a los distintos actores involucrados para avanzar en un desarrollo equilibrado de la actividad. “Esta reunión permitió conocer las opiniones de las empresas, sus proyectos en desarrollo y las iniciativas que eventualmente ingresarán a evaluación ambiental. Como Gobierno queremos promover el desarrollo de la industria, pero siempre resguardando una adecuada protección del medio ambiente. Por eso es importante mantener estos espacios de conversación y coordinación”, afirmó.

Finalmente, el delegado Liber Lazo, afirmó que el Gobierno del Presidente Kast tiene la convicción de que el desarrollo de la provincia debe construirse mediante el diálogo y el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “La salmonicultura es una actividad fundamental para Última Esperanza, porque genera empleo, inversión y oportunidades para muchas familias. Nuestro compromiso es seguir impulsando espacios de articulación que permitan abordar los desafíos del sector, avanzar en soluciones concretas y promover un crecimiento sostenible que vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las comunidades".