AQUAFORUM PATAGONIA 2026 REUNIÓ A CERCA DE 200 PERSONAS Y CONSOLIDA DEBATE SOBRE SALMONICULTURA EN MAGALLANES

Con una convocatoria cercana a las 200 personas, se desarrolló en Puerto Natales la II Conferencia AquaForum Patagonia 2026, instancia que reunió a autoridades nacionales y regionales, representantes de la industria salmonicultora y actores locales. El evento se posiciona como un espacio de articulación en torno al desarrollo de la actividad en Magallanes.

La actividad se llevó a cabo en el Hotel The Singular Patagonia y fue organizada por B2B Media Group, abordando bajo el eje “Salmonicultura Patagónica: Motores para el crecimiento de la salmonicultura en Magallanes” los principales desafíos regulatorios, territoriales y productivos del sector, junto con su impacto en el desarrollo regional.

Durante la jornada, distintas autoridades relevaron la importancia de la salmonicultura en la economía local, destacando su aporte al empleo y la necesidad de avanzar en equilibrio entre crecimiento productivo, protección ambiental y bienestar de las comunidades. Asimismo, se planteó la necesidad de mayor certeza normativa y de fortalecer la coordinación entre actores públicos y privados.

En el ámbito de políticas públicas, se abordaron temas como la reducción de la permisología, la reactivación de inversiones y la planificación territorial. También se destacó el rol de Magallanes como una zona con potencial de crecimiento futuro dentro de la industria a nivel nacional.

El programa incluyó tres módulos temáticos centrados en desarrollo y conservación, vinculación territorial e innovación sostenible, además de la firma de un acuerdo de colaboración entre asociaciones de proveedores del sur austral. La instancia permitió reunir distintas miradas en torno a los desafíos del sector, consolidando el evento como un espacio relevante para la discusión sobre la salmonicultura en la región.





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