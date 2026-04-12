LIGA DE OTOÑO DE DEBATE COMIENZA ESTE 18 DE ABRIL EN PUNTA ARENAS

Este sábado 18 de abril se dará inicio a la Liga de Otoño de debate en el Colegio Charles Darwin de Punta Arenas, a partir de las 10:00 horas. La actividad es organizada por la Sociedad Austral de Debate y espera convocar a cerca de 16 equipos, replicando la participación de ediciones anteriores.

La instancia está dirigida a estudiantes desde séptimo básico hasta cuarto medio y contempla dos categorías: una para alumnos de 7° básico a 1° medio, y otra para estudiantes de 2° a 4° medio. La competencia se desarrollará bajo el formato de debate Parlamentario Británico.

La jornada inaugural incluirá talleres introductorios y una ronda de práctica para los participantes inscritos. El objetivo es facilitar la incorporación de estudiantes que se inician en la disciplina, junto con permitir que participantes con experiencia compartan técnicas y conocimientos.

La fase clasificatoria continuará el sábado 16 de mayo en el INSUCO y el 13 de junio en una sede por confirmar. Las finales están programadas para el sábado 20 de junio en el Colegio Charles Darwin.

Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el inicio de la competencia. Para más información, se puede contactar a la organización a través de sus redes sociales o correo electrónico.





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