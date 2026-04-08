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8 de abril de 2026

NUEVO SITIO WEB, VESTUARIO, HOGAR Y NUEVA TIENDA DKO HOME: LAS APUESTAS 2026 DE SÁNCHEZ & SÁNCHEZ EN MAGALLANES

Buenos días región.

sanchezysanchezotoño

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Catalina Allende, subgerente de categoría de Sánchez & Sánchez, dio a conocer las principales novedades de la empresa de cara a la temporada otoño/invierno 2026, junto con adelantar promociones y nuevos proyectos que buscan fortalecer su presencia en la región.

En materia de vestuario, la ejecutiva destacó la llegada de la nueva temporada otoño/invierno 2026, con una amplia variedad de productos pensados para las condiciones climáticas de la zona. La oferta forma parte de los más de 30 rubros que actualmente maneja la empresa, consolidando su posicionamiento como una multitienda integral para la comunidad.

Asimismo, Allende informó sobre las promociones especiales por el Día de la Madre, las cuales se extenderán durante todo el mes de mayo, invitando a la ciudadanía a aprovechar las distintas ofertas disponibles en tienda.

En el marco de su aniversario, la representante también relevó los 93 años de trayectoria de Sánchez & Sánchez en la región de Magallanes, destacando su crecimiento sostenido y su vínculo con las familias locales a lo largo del tiempo.

Junto con ello, anunció importantes novedades en el área de hogar, como la próxima apertura de DKO HOME, una tienda de tres pisos que ofrecerá una experiencia exclusiva enfocada en muebles y equipamiento para el hogar.

Finalmente, extendió la invitación a conocer EVOX House, una propuesta orientada a casas y módulos habitacionales tipo contenedor, que busca responder a nuevas necesidades habitacionales con soluciones modernas e innovadoras.

Con estos anuncios, Sánchez & Sánchez reafirma su apuesta por diversificar su oferta y continuar innovando en distintos segmentos, desde vestuario hasta soluciones habitacionales, consolidando su presencia en la región.

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CROSOSPAT Y HUELLITAS DE BOB FORTALECEN SU PRESENCIA CON APERTURA DE TIENDA FÍSICA EN PUNTA ARENAS

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