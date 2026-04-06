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6 de abril de 2026

COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES CELEBRA SU 37° ANIVERSARIO CON IMPORTANTES HITOS INSTITUCIONALES

Buenos días región.

escmanuelbulnes

En conversación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora de la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas, Vanessa Mansilla Wolf, dio a conocer una serie de importantes avances y actividades que marcan el presente del establecimiento, en el contexto de la conmemoración de su aniversario número 37.

Fundada el 10 de abril de 1989, la Escuela Manuel Bulnes se prepara para celebrar un nuevo año de vida con diversas actividades artísticas y recreativas, pensadas para fortalecer la convivencia escolar y la identidad de su comunidad educativa.

Junto con este hito, la directora destacó el proceso que ha venido desarrollando el establecimiento para ampliar la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC), una iniciativa que busca fortalecer las oportunidades de aprendizaje desde los niveles iniciales. Hasta el año 2024, la jornada extendida estaba disponible únicamente desde 3° a 8° básico; sin embargo, a partir de un análisis institucional y del contexto educativo local, se inició un trabajo orientado a incorporar esta modalidad también en Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico, respondiendo así a las necesidades de las familias.

En el ámbito del desarrollo profesional, el equipo directivo también ha sido protagonista de importantes logros. La directora Vanessa Mansilla Wolf y la jefa de UTP, Vanessa Panichini Miranda, fueron seleccionadas como becarias en un programa nacional del Ministerio de Educación enfocado en el fortalecimiento del liderazgo pedagógico. Esta instancia, ejecutada por la Universidad Católica de Temuco, contempla la certificación del diplomado “Desarrollo de Competencias de Liderazgo para Directivos Noveles”, permitiendo a sus participantes profundizar herramientas clave en gestión educativa y acompañamiento a las comunidades escolares.

A este reconocimiento se suma la participación de la directora en la Academia Impulso Directivo 2026, un programa que reúne a líderes escolares de todo el país, consolidando así el posicionamiento de la Escuela Manuel Bulnes como un establecimiento comprometido con la mejora continua y el fortalecimiento de su gestión educativa.

De esta forma, la comunidad educativa no solo celebra un nuevo aniversario, sino también una etapa marcada por avances concretos en su proyecto educativo y el reconocimiento al trabajo de su equipo directivo a nivel nacional.

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