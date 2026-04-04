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4 de abril de 2026

SUPEREDUC AVANZA EN NUEVOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

​La actualización normativa se enmarca en la próxima promulgación de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.

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La Superintendencia de Educación se encuentra trabajando en la actualización de los lineamientos sobre el uso de tecnologías de seguridad en establecimientos educacionales, en el contexto de la próxima promulgación de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Esta normativa establecerá un nuevo marco para la implementación de herramientas como cámaras, pórticos y detectores de metales.

La nueva regulación permitirá a los sostenedores implementar estos dispositivos, siempre que exista acuerdo con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Además, se fijarán condiciones de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y equipos educativos, junto con asegurar el respeto a sus derechos.

En este escenario, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola Rojas, señaló que el enfoque está puesto en la prevención y la convivencia. “La violencia no se enfrenta con sanción, sino que con prevención, acompañamiento y orientación a las comunidades educativas”, indicó la autoridad, agregando que “no hay aprendizajes posibles sin convivencia”.

Con la entrada en vigencia de la nueva ley, el actual Dictamen N°65 dejará de aplicarse en materias relacionadas con el uso de tecnologías de seguridad, aunque se mantendrá vigente en lo referido a la revisión de mochilas y artículos personales, aspecto que podría ser modificado en futuras reformas legales.

Paralelamente, la Superintendencia trabaja junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública en la elaboración de reglamentos que definirán la aplicación práctica de la normativa. Estos incluirán mecanismos de coordinación con las Fuerzas de Orden y criterios técnicos para la implementación de las medidas en los establecimientos.



Nieve Base Torres

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