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1 de mayo de 2026

COGRID COMUNAL DE LAGUNA BLANCA DEFINE PLAN DE INVIERNO 2026 PARA REFORZAR SEGURIDAD EN RUTA 9

​Autoridades y servicios coordinaron medidas de prevención y respuesta ante emergencias en rutas clave de la provincia.

COGRID Comunal

La Municipalidad de Laguna Blanca fue sede de la primera reunión del Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), instancia en la que se abordó la planificación del Plan de Invierno 2026 con foco en la seguridad y conectividad de la Ruta 9. El encuentro fue encabezado por el alcalde Fernando Ojeda y reunió a diversas autoridades y organismos técnicos.

En la reunión participaron representantes de SENAPRED, Vialidad, la Municipalidad de Río Verde, Carabineros de Villa Tehuelches y Morro Chico, además de actores del transporte y equipos municipales. La instancia permitió coordinar acciones conjuntas para enfrentar la temporada invernal en la provincia.

Durante la jornada se validó el Plan de Invierno de la Dirección Provincial de Vialidad, que se ejecutará entre el 15 de mayo y el 5 de septiembre. El programa contempla turnos permanentes y despliegue de maquinaria en puntos estratégicos como el sector del Puesto 103, con el objetivo de asegurar la continuidad del tránsito.

Entre los principales acuerdos se encuentran la coordinación de horarios de despeje de rutas con la Provincia de Última Esperanza, mejoras en la visibilidad en sectores críticos como el Puente Penitente, actualización de protocolos de cierre de caminos ante condiciones extremas y el fortalecimiento de la conectividad digital en la ruta.

Además, se abordaron problemáticas como el tránsito de camiones en caminos secundarios y la necesidad de reforzar la fiscalización. SENAPRED también comprometió apoyo en equipamiento para el albergue de Villa Tehuelches, en caso de emergencias durante el invierno.


plan de invierno

COORDINAN PLAN DE INVIERNO EN ÚLTIMA ESPERANZA PARA FORTALECER RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y RESGUARDAR LA CONECTIVIDAD

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