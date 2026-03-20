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20 de marzo de 2026

COGRID PROVINCIAL, COORDINACIÓN CON EMPRESA ELÉCTRICA Y SEGURIDAD MARÍTIMA MARCAN PRIMERA SEMANA DE AGENDA DEL DELEGADO MONCADA EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA

Buenos días región.

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El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones diversas acciones desarrolladas en la provincia, marcadas por contingencias climáticas, coordinación institucional y refuerzo de la seguridad.

En ese contexto, la autoridad encabezó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) provincial junto a distintas entidades de emergencia, debido a las intensas lluvias registradas en la comuna de Cabo de Hornos. En la instancia participaron representantes de Carabineros, el Hospital Comunitario Cristina Calderón, Bomberos y la Municipalidad de Cabo de Hornos, con el objetivo de coordinar una respuesta adecuada frente a la contingencia.

En materia de conectividad, se informó que la Seremi de Obras Públicas habilitó de manera provisoria el puente Róbalo, luego de que el by pass resultara afectado por el aumento del caudal del río en la Ruta Y-905. Esta medida permite restablecer el tránsito de vehículos entre Puerto Williams y Puerto Navarino. Asimismo, y ante la Alerta Temprana Preventiva vigente emitida por Senapred, se reiteró el llamado a conducir con extrema precaución en las rutas de Isla Navarino, respetando la señalización existente.

Por otra parte, el delegado dio cuenta de un encuentro protocolar sostenido con representantes de la empresa eléctrica Edelmag, instancia que permitió fortalecer la coordinación público-privada y abordar desafíos en materia de suministro energético en la zona. En la reunión participaron ejecutivos de la compañía, quienes relevaron la importancia de avanzar en una gestión conjunta que asegure la continuidad y calidad del servicio eléctrico en la provincia.

En el ámbito de la seguridad, Moncada también sostuvo una reunión con el comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, Manuel Iturria Juillerat. En dicha instancia, ambas autoridades acordaron reforzar los operativos de vigilancia y fiscalización de la Policía Marítima, especialmente en las recaladas del ferry proveniente de Punta Arenas, con el objetivo de prevenir el ingreso de drogas al territorio.

Asimismo, se abordaron mecanismos de colaboración para ampliar el despliegue institucional hacia sectores aislados de la provincia, como Yendegaia, Bahía Kanasaka y Puerto Toro, con el fin de acercar la oferta pública a comunidades de difícil acceso.

De esta manera, el delegado destacó el trabajo coordinado entre instituciones frente a emergencias, así como la importancia de fortalecer alianzas estratégicas y medidas de seguridad en beneficio de los habitantes de la Provincia Antártica Chilena.



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