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22 de abril de 2026

"GOBIERNO EN TERRENO" FACILITA MÁS DE 50 VACUNACIONES Y 14 ATENCIONES EN PESQUERA DE PUERTO WILLIAMS

​Esta jornada, organizada por la Delegación Antártica Chilena en coordinación con Productos Marinos Puerto Williams, contó con la participación del Hospital Comunitario Cristina Calderón, Registro Civil, ChileAtiende y Unidad Social, acercando servicios a zonas alejadas del centro cívico. Estas acciones se replicarán en otras empresas y zonas remotas de la provincia, como Puerto Toro.

vacunacioneswilliams
Gracias a una coordinación público-privada, diversas instituciones establecidas en la Provincia Antártica Chilena se dirigieron a dependencias de la empresa pesquera Productos Marinos Puerto Williams, con el fin de realizar una jornada de "Gobierno en Terreno". 

En esta actividad, organizada por la Delegación Presidencial Provincial de dicho territorio, el Hospital Comunitario Cristina Calderón efectuó 51 vacunaciones contra la influenza en el marco del Programa Nacional de Inmunización 2026. Junto a ello, el Registro Civil e Identificación, ChileAtiende y la Unidad Social de la Delegación, realizaron un total de 14 atenciones. 

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó que esta instancia facilitó una atención oportuna en un lugar alejado del centro cívico de la ciudad, donde las personas muchas veces no pueden acceder a estos servicios por razones laborales. "Estamos muy contentos de poder haber llegado con los servicios hasta la pesquera en Puerto Williams. No siempre tienen la instancia de salir, al tener jornadas productivas bastante prolongadas, entonces, acercar los servicios es súper importante", manifestó. 

"Pretendemos seguir realizando los mismos operativos con las otras empresas que existen en Puerto Williams, como las constructoras, y también en Puerto Toro. La idea es que los sectores que están más apartados y que por razones laborales no pueden concurrir al servicio normal en Puerto Williams, puedan acceder a todos los beneficios que tiene el Estado", agregó. 

Por su parte, el director del Hospital Comunitario Cristina Calderón, Jaime Arteaga, recalcó que gracias a esta jornada en que se superaron las 50 personas vacunadas, se está alcanzando la meta comunal, que es mayor al 84 por ciento de la población usuaria. "Esta actividad me parece perfecta, porque tiene que ver con una coordinación y articulación del intersector en beneficio de nuestros usuarios, siempre propiciando que esta instancia vaya en beneficio a la salud de la comuna", sostuvo. 

En tanto, el gerente de operaciones de Productos Marinos Puerto Williams, Jorge Ramírez, mencionó que "en general, nosotros siempre hemos apoyado este tipo de actividades, porque es evidente que ayuda a la salud de las personas, a que la gente haga sus trámites, a que haya mayor apoyo para que la gente se sienta que está atendida. Estamos a dos kilómetros del centro, por lo tanto, es una gran ayuda. Me refiero especialmente a la vacunación, porque eso sí que es importante. Sobre todo, cuando hay una cantidad de gente que labora en el área y, el hecho de estar vacunados y no sufrir resfríos constantes, ayuda a que no haya una diseminación y por lo tanto la salud se cuida como grupo". 

Juan Pablo Cáceres, mecánico chofer de la pesquera, aprovechó esta oportunidad para vacunarse y resolver dudas con respecto al Registro Social de Hogares. "Todo ha sido excelente, es un aporte muy grande, porque dado el tiempo que tenemos acá se nos imposibilita bajar, hacer los trámites, así que excelente que se hayan acercado a nosotros", comentó. 
Asimismo, Vanessa Rubilar, quien trabaja en la sección de lavandería y ya cuenta con tres temporadas de experiencia en la empresa, realizó una solicitud de residencia. "Me atendieron súper bien y encuentro excelente que vengan los servicios públicos. Nosotros tenemos un horario, relativo, a veces salimos a las 4 y otras a las 6 y media, así que interesante porque uno puede solucionar sus trámites tranquila, y si vienen a la planta mejor todavía", opinó.
Delegada de Tierra del Fuego

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