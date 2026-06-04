SALMONICULTURA, INVERSIÓN Y TRABAS REGULATORIAS MARCARON DEBATE SOBRE EL FUTURO PRODUCTIVO DE MAGALLANES

En una nueva edición del programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, transmitido la mañana de este jueves por Polar Comunicaciones, el periodista Claudio Andrade analizó el escenario actual de la industria salmonicultora y acuícola regional, abordando desde las expectativas sobre la nueva administración gubernamental hasta los obstáculos regulatorios que —a su juicio— continúan frenando el desarrollo productivo.

Durante la conversación, Andrade sostuvo que las primeras señales del actual gobierno hacia el sector marítimo-productivo son positivas, aunque advirtió que los tiempos del aparato estatal siguen siendo una limitante importante.

“Las señales son positivas, pero la mecánica del Estado siempre es lenta y compleja”, señaló, apuntando a la existencia de múltiples permisos y procesos administrativos que retrasan proyectos productivos.

Uno de los principales temas abordados fue la aplicación de la Ley Lafkenche y su impacto en el uso del borde costero. Andrade planteó que existe preocupación respecto a solicitudes de grandes extensiones marítimas por parte de comunidades o agrupaciones, situación que —afirmó— podría afectar actividades económicas como la salmonicultura, el turismo, la pesca y la navegación.

Según explicó, el debate no solo pasa por la protección de territorios marítimos, sino también por la proporcionalidad y los mecanismos de aplicación de la normativa. En ese contexto, cuestionó procesos que calificó como “desprolijos” y planteó la necesidad de revisar instrumentos que permitan compatibilizar desarrollo económico y resguardo territorial.

Respecto al potencial productivo de Magallanes, Andrade enfatizó que la región aún tiene espacio para crecer sin generar impactos ambientales significativos. Argumentó que la actividad salmonicultora regional ocupa una fracción reducida del territorio marítimo disponible, mientras genera miles de empleos y un importante volumen de exportaciones.

“Estamos hablando de una actividad que ocupa muy pocas hectáreas en comparación con la extensión territorial de Magallanes y que tiene un impacto económico enorme”, indicó.

Asimismo, destacó que una eventual ampliación de la producción podría traducirse en más empleo, mayores inversiones y un fortalecimiento de ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales, aunque insistió en que para ello será necesario resolver trabas regulatorias y acelerar procesos administrativos.

Otro aspecto abordado fue la infraestructura pública asociada al crecimiento industrial. Andrade cuestionó la demora en proyectos como el relleno sanitario regional, señalando que esto limita oportunidades vinculadas al tratamiento de residuos, economía circular y generación energética.

En materia económica, recordó la relevancia estratégica que tiene la salmonicultura para Chile y Magallanes, señalando que el país mantiene una posición dominante en exportaciones alimentarias y que la industria acuícola continúa siendo uno de los motores productivos nacionales.

Finalmente, sostuvo que el desafío del gobierno estará en equilibrar las expectativas del sector con la capacidad de respuesta institucional, permitiendo avanzar hacia un crecimiento sostenido sin descuidar estándares ambientales ni sociales.

La entrevista se desarrolló este jueves por la mañana en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, emitido a través de las plataformas digitales y señales streaming de Polar Comunicaciones.



