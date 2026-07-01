PRESIDENTE KAST PROYECTA LA EXPANSIÓN DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

El Presidente José Antonio Kast manifestó, en cuanto al desarrollo regional, que Magallanes tiene un tremendo futuro, con grandes perspectivas, donde el poder Ejecutivo, legislativo y regional se pusieron de acuerdo para impulsar a la zona.

Y en el tema de la salmonicultura, dijo el Mandatario, “me he reunido con los parlamentarios de la zona, con el Gobernador regional, junto a la delegada, y estamos muy conscientes de que esta industria ha venido a complementar todo lo que era la ganadería bovina y bovina”.

“Se ha ido asentando, generando más acuerdos, y con los gobernadores de Magallanes, de Aysén, de Los Lagos y La Araucanía, se ha formado un grupo muy importante para fortalecer la salmonicultura en la zona sur austral”, sostuvo Kast en entrevista con Radio Polar.

Por lo mismo, destacó el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, mediante el cual se van a destrabar “tremendas inversiones” con aspectos como las esperadas relocalizaciones de concesiones acuícolas.

“La salmonicultura, que genera más de 3.000 puestos de trabajo en la Región de Magallanes, es fundamental. Por años vimos una tensión muy grande respecto al cuidado del medio ambiente, donde hoy se demostró, que puede ir de la mano con la expansión local”, apuntó al respecto el Presidente.

La visión del Gobierno es duplicar la salmonicultura en Magallanes hasta 200.000 toneladas, ¿cómo prevé que se alcance esa ambiciosa meta?

Para lograr las 200.000 toneladas anuales, han indicado a Salmonexpert, es necesario abordar el desafío desde varios ejes de trabajo. Esto implica, optimizar el uso de las concesiones existentes mediante la posibilidad de aumento de biomasa, optimizar los periodos de descanso sanitario donde las condiciones sanitarias y ambientales lo permitan, facilitar procesos de relocalización y micro relocalización para trasladar concesiones hacia áreas más aptas, y revisar mecanismos regulatorios que hoy generan trabas innecesarias.

La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social propone medidas como eliminar la obligatoriedad de que toda solicitud de relocalización pase por el SEIA.

Actualmente existen cerca de 90 solicitudes de concesiones que se encuentran paralizadas o en tramitación, particularmente por procesos vinculados al ECMPO Kawésqar Ultima Esperanza y al Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar.

Del total de estas solicitudes, 22 de ellas cuentan con RCA aprobadas, representando un potencial productivo estimado de aproximadamente 120.000 toneladas.

Fuente: salmonexpert.cl



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