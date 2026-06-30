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30 de junio de 2026

MÁS DE 1.000 PERSONAS VISITARON CASA ABIERTA DE AQUACHILE EN MAGALLANES DURANTE 2025

Turismo, emprendimiento, gastronomía y cultura kawésqar marcaron el trabajo territorial desarrollado por la empresa en la región, con iniciativas orientadas a fortalecer capacidades locales y acercar la industria a la comunidad.

Magallanes
AquaChile impulsó durante 2025 distintas medidas territoriales en Magallanes orientadas a acercar la industria a la comunidad, fortalecer talentos locales, promover nuevas experiencias vinculadas al turismo y poner en valor la identidad cultural de la región.

Entre las acciones destacadas se encuentra Casa Abierta, espacio creado en Puerto Natales para dar a conocer el proceso productivo del salmón a vecinos, alumnos, turistas y delegaciones nacionales e internacionales. La medida se ha consolidado como un punto de encuentro entre el rubro, la educación y el turismo, recibiendo más de 1.000 visitas, entre ellas más de 140 alumnos de enseñanza básica y media y más de 110 estudiantes universitarios.

El trabajo territorial también consideró iniciativas de apoyo al emprendimiento local, como el programa desarrollado junto a Balloon Latam, que entregó herramientas para potenciar proyectos, profesionalizar marcas y abrir nuevas oportunidades de crecimiento. La acción benefició a 51 emprendedores y culminó con una feria que reunió a 350 asistentes.

A estas acciones se sumó la colaboración con la Cámara de Turismo de Última Esperanza, a través de una mentoría en desposte y charcutería del salmón realizada en el marco de Sabores Natalinos. La actividad consideró un programa de tres días, con la participación de 16 chefs locales, y buscó diversificar los usos del salmón en la cocina de la zona.

En paralelo, AquaChile mantuvo su trabajo con comunidades kawésqar mediante becas de excelencia académica y talleres culturales orientados a la transmisión de oficios tradicionales. Durante 2025, las becas beneficiaron a 68 familias pertenecientes a 11 comunidades kawésqar de Natales, Puerto Edén y Punta Arenas. Además, se realizaron 24 talleres de junquillo, con el objetivo de contribuir a la difusión y puesta en valor de saberes ancestrales.

"En Magallanes hemos construido una relación muy valiosa con vecinos, estudiantes, emprendedores, organizaciones sociales y actores del territorio. Nuestro objetivo es que la presencia de AquaChile se traduzca en oportunidades concretas para la zona, impulsando proyectos que fortalezcan capacidades locales, acerquen la innovación y permitan seguir construyendo vínculos de largo plazo desde la colaboración", comentó el gerente de comunidades de AquaChile, Francisco Sandoval.

Estas iniciativas forman parte del reporte "Contribución y Desarrollo Sustentable Regional: aporte laboral y económico de AquaChile en la región de Magallanes", documento que resume el vínculo de la compañía con el territorio y sus principales aportes durante 2025.
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AQUACHILE ENTREGÓ BECAS EDUCATIVAS A 101 INTEGRANTES DE COMUNIDADES KAWÉSQAR DE MAGALLANES

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