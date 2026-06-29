PRESIDENTE KAST ASEGURA CONTINUIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS PARA IMPULSAR INFRAESTRUCTURA EN MAGALLANES

En una entrevista concedida a Polar Comunicaciones, en el marco del aniversario número 86 de Radio Polar, el presidente José Antonio Kast se refirió al desarrollo de Magallanes y destacó la importancia de fortalecer el Plan Estratégico de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). Según señaló, la iniciativa busca asegurar que la falta de infraestructura no se transforme en una limitante para el crecimiento regional.

Durante la conversación, el Mandatario indicó que el Ejecutivo pretende consolidar proyectos de conectividad y obras habilitantes que permitan acompañar el desarrollo económico de la región. Entre ellas mencionó el fortalecimiento de la infraestructura logística y la continuidad de iniciativas que mejoren la conexión de los territorios más australes del país.

Asimismo, sostuvo que el plan considera avanzar en infraestructura vinculada al transporte marítimo y a la capacidad logística de Magallanes, considerando el rol que cumplen Punta Arenas y Puerto Williams como puertas de entrada hacia la Antártica chilena. Agregó que estas inversiones buscan responder a las necesidades actuales y futuras de la región.

Kast también vinculó estas iniciativas con el desarrollo de nuevas inversiones, señalando que contar con infraestructura adecuada facilitará la instalación de proyectos productivos de largo plazo, además de fortalecer la conectividad y las capacidades logísticas del extremo sur del país.

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