PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES CONMEMORÓ SUS 114 AÑOS CON ACTO POLÍTICO Y CULTURAL EN PUNTA ARENAS

El Partido Comunista de Magallanes conmemoró sus 114 años de presencia en la región con un acto político y cultural realizado en su sede de calle Chiloé 1258, en Punta Arenas. La actividad reunió a militantes y adherentes, quienes participaron de una jornada marcada por intervenciones sobre la contingencia política y la historia de la colectividad.

Durante el encuentro, dirigentes del partido realizaron un análisis del escenario político nacional e internacional, planteando la necesidad de fortalecer la formación política y la educación popular. En ese contexto, sostuvieron que la colectividad debe reforzar el trabajo con sus bases y recuperar espacios de formación para enfrentar el avance de sectores que identificaron como de ultraderecha.

En la actividad también se anunció la incorporación del concepto de "Formación" como un cuarto pilar de la estrategia denominada "Resistencia Estratégica", que se suma a los principios de Unidad, Dignidad y Resistencia. Según explicó la dirigencia, la medida busca fortalecer el trabajo territorial y entregar herramientas de formación política a sus militantes y comunidades.

La ceremonia incluyó además un homenaje a víctimas de la dictadura militar y a históricos dirigentes comunistas de Magallanes, entre ellos Pancho Alarcón, Georgina Cárdenas, Pedro Segundo Díaz y Héctor Rubio. En el cierre del acto, la dirigencia realizó un llamado a la Juventud Comunista de Magallanes a asumir un rol activo en la formación de nuevos liderazgos y en el trabajo político de la colectividad.

​

