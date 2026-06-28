Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

28 de junio de 2026

ÍTALO MANZO DESTACA EL ROL DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN TRAS SER RECONOCIDO COMO HIJO ILUSTRE DE PORVENIR

La Educación en Magallanes

EDUCACIÓN EN MAGA

El destacado docente y músico Ítalo Alfredo Manzo Pérez, recientemente distinguido como Hijo Ilustre de la comuna de Porvenir, participó en una nueva edición de La educación en Magallanes, donde repasó su trayectoria profesional y reflexionó sobre la importancia de la música como herramienta formativa para niños y jóvenes de la región de Magallanes.

Durante la conversación, Manzo recordó sus inicios en Porvenir, donde creció en una familia ligada a la música y desarrolló una vocación que más tarde lo llevaría a formar coros, impulsar proyectos culturales y promover la educación musical dentro y fuera de las aulas. Asimismo, destacó que gran parte de su trabajo ha estado orientado a acercar la música a la comunidad, convencido de que esta disciplina contribuye al desarrollo integral de las personas.

En La educación en Magallanes, el docente también abordó los desafíos actuales de la educación, enfatizando el papel de la familia en la formación de los estudiantes y la necesidad de fortalecer las expresiones artísticas dentro del sistema educativo. Además, explicó que diversas investigaciones en neurociencia respaldan los beneficios de la música para el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo cognitivo.

Otro de los temas abordados fue la creación de la Agrupación de Profesores de Música de Magallanes (APROMOS), organización que ayudó a fundar con el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes, impulsar instancias de perfeccionamiento y ampliar el acceso a la educación musical en distintos puntos de la región. La entrevista, emitida por La educación en Magallanes, permitió conocer parte del legado de un profesional que ha dedicado su vida al desarrollo cultural y educativo de Magallanes, en una conversación realizada por Polar Comunicaciones.





intercambio de investigadores, estudiantes y generacion de intercambio de conocimiento y experiencias

LA SUMMER SCHOOL DEL CHIC FORTALECIÓ EL INTERCAMBIO CIENTÍFICO ENTRE MAGALLANES Y ALEMANIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MÁS DE 7.500 PERSONAS DESAFIARON EL FRÍO EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO

Leer Más

​La tradicional actividad de las Invernadas de Punta Arenas reunió a participantes de distintas edades y nacionalidades, consolidándose como uno de los principales eventos del invierno en la capital regional.

​La tradicional actividad de las Invernadas de Punta Arenas reunió a participantes de distintas edades y nacionalidades, consolidándose como uno de los principales eventos del invierno en la capital regional.

CP 50
nuestrospodcast
Dispositivo de Policía Marítima en el Marco del Chapuzón del Estrecho

AUTORIDAD MARÍTIMA DESTACÓ DESARROLLO SIN INCIDENTES DEL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO 2026

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
EDUCACIÓN EN MAGA

ÍTALO MANZO DESTACA EL ROL DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN TRAS SER RECONOCIDO COMO HIJO ILUSTRE DE PORVENIR

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
NAZARIOS EP

NAZARIOS LANZA SU EP DEBUT Y PRESENTA UNA NUEVA PROPUESTA MUSICAL DESDE PUERTO NATALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
titulodominio

REFUERZAN LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA NORMALIZAR LA OCUPACIÓN DE SUS TERRENOS PARTICULARES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250