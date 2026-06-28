ÍTALO MANZO DESTACA EL ROL DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN TRAS SER RECONOCIDO COMO HIJO ILUSTRE DE PORVENIR

El destacado docente y músico Ítalo Alfredo Manzo Pérez, recientemente distinguido como Hijo Ilustre de la comuna de Porvenir, participó en una nueva edición de La educación en Magallanes, donde repasó su trayectoria profesional y reflexionó sobre la importancia de la música como herramienta formativa para niños y jóvenes de la región de Magallanes.

Durante la conversación, Manzo recordó sus inicios en Porvenir, donde creció en una familia ligada a la música y desarrolló una vocación que más tarde lo llevaría a formar coros, impulsar proyectos culturales y promover la educación musical dentro y fuera de las aulas. Asimismo, destacó que gran parte de su trabajo ha estado orientado a acercar la música a la comunidad, convencido de que esta disciplina contribuye al desarrollo integral de las personas.

En La educación en Magallanes, el docente también abordó los desafíos actuales de la educación, enfatizando el papel de la familia en la formación de los estudiantes y la necesidad de fortalecer las expresiones artísticas dentro del sistema educativo. Además, explicó que diversas investigaciones en neurociencia respaldan los beneficios de la música para el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo cognitivo.

Otro de los temas abordados fue la creación de la Agrupación de Profesores de Música de Magallanes (APROMOS), organización que ayudó a fundar con el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes, impulsar instancias de perfeccionamiento y ampliar el acceso a la educación musical en distintos puntos de la región. La entrevista, emitida por La educación en Magallanes, permitió conocer parte del legado de un profesional que ha dedicado su vida al desarrollo cultural y educativo de Magallanes, en una conversación realizada por Polar Comunicaciones.









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