MINISTERIO DE JUSTICIA VIVIÓ ESPECIAL JORNADA CON CUENTA PÚBLICA Y ATENCIONES EN TERRENO

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, encabezó en la jornada del jueves una nueva “Plaza de Justicia y DD.HH.” en el Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria”, la que se desplegó paralelamente junto a actividades territoriales en todo Chile, para dar realce a la Cuenta Pública Participativa 2026 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizada a las 11 horas del mismo día.



Al respecto, la autoridad regional resaltó el sentido de unidad y pertenencia que caracteriza a su cartera, parte del Poder Ejecutivo, para acercar la justicia a la ciudadanía, además del gesto descentralizador del ministro Fernando Rabat Celis, cuya primera instancia de rendición anual como institución pública la realizó en la Universidad Autónoma de Talca.



A partir de lo expuesto por el secretario de Estado, el seremi Fernández destacó que el trabajo del ministerio se estructura en cinco ejes: Gobernanza Judicial para Nuevos Tiempos; Reinserción es Seguridad; Protección Integral de los Derechos Humanos; Ministerio en Terreno y Acceso Efectivo a la Justicia; y Probidad y Estado Libre de Corrupción.



Dentro de los principales desafíos y avances de la cartera, la autoridad nacional mencionó el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, la creación del futuro Servicio de Reinserción Social de Adultos y la implementación del nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. También reafirmó, en el ámbito de los derechos humanos, el compromiso del Gobierno con las políticas de memoria, verdad, búsqueda y reparación, además de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres privadas de libertad y víctimas de la violencia y la delincuencia.



Entre las principales iniciativas legislativas figuraron: la reforma al sistema de nombramientos judiciales, la reforma procesal civil, el fortalecimiento de la responsabilidad parental, la regulación del financiamiento de los sitios de memoria y la modernización del régimen de corporaciones y fundaciones.



Justicia en terreno



En Punta Arenas, durante la jornada del jueves los servicios del Ministerio de Justicia y DD.HH., junto a la Comisión Verdad y Niñez, el SERNAC y el Servicio Nacional de Migraciones dieron vida a una nueva “Plaza de Justicia y DD.HH.” en el Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria”.



Esta fue encabezada por el seremi Cristóbal Fernández, quien remarcó el poder desarrollar esta actividad territorial para acercar el Estado a las personas, agradeciendo a todos quienes acompañaron esta instancia, así como también por “las facilidades y coordinaciones con el Hospital Clínico para poder concurrir con las instituciones de nuestra cartera en una fecha especial como la de hoy. Esta tarea de acercar trámites, otorgar documentos y despejar dudas del público usuario forma parte de un objetivo mayor, que impulsa al Gobierno del Presidente José Antonio Kast: recuperar el orden, fortalecer la seguridad, modernizar las instituciones y devolver al Estado su capacidad de servir eficazmente a las personas”.



Ricardo Contreras, director del Servicio de Salud Magallanes (S) y director titular del Hospital Clínico, destacó que “valoramos enormemente estos espacios, que permiten precisamente acercar los servicios públicos a las personas que diariamente acuden al hospital en busca de una atención médica o de una prestación de salud. Para ellas esto realmente es una oportunidad, porque junto con hacer una gestión que puede significar pedir una hora médica, pueden resolver también un trámite con algunas de las instituciones vinculadas al Ministerio de Justicia”.



Uno de los servicios más requeridos, como es habitual, fue el Servicio de Registro Civil e Identificación. Dentro de las personas atendidas, Natalia Zúñiga, funcionaria del recinto hospitalario, destacó que pudo renovar su cédula de identidad, porque estaba vencida, “así no tuve que pedir un día administrativo para poder hacer el trámite. Así que es algo muy positivo”.



Por su parte, Carolina Dueñas, usuaria del Servicio Nacional de Migraciones, quien es originaria de Colombia, resaltó que estas iniciativas en terreno de alguna manera les ahorran tiempo y son algo fundamental, “porque hay que estar regular en un país, y es muy buena la atención”.

