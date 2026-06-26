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26 de junio de 2026

PATAGONIA LIGHT FESTIVAL COMENZÓ EN PUNTA ARENAS Y SE EXTENDERÁ HASTA EL 2 DE JULIO

​La experiencia de luz y arte podrá disfrutarse diariamente entre las 18:30 y las 22:00 horas, como parte de la programación de las Invernadas 2026.

PATAGONIA LIGHT FESTIVAL 2025 (8)

El Patagonia Light Festival comenzó oficialmente en Punta Arenas, invitando a la comunidad a disfrutar de una experiencia que combina iluminación, arte y espacios urbanos durante las noches de invierno.

La iniciativa se desarrollará hasta el próximo 2 de julio, con actividades programadas entre las 18:30 y las 22:00 horas, sumándose a los panoramas culturales y familiares de las Invernadas 2026 en la capital regional.

El festival es presentado por EDELMAG, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y realizado por Grupo Únnico y Manu Guzmán, con el apoyo de empresas e instituciones públicas y privadas.

La actividad cuenta además con el auspicio y colaboración de entidades regionales y nacionales, reforzando una propuesta que busca entregar nuevas experiencias culturales durante uno de los periodos más oscuros y característicos del invierno magallánico.


https://www.instagram.com/reel/DaB7lYMtIXO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
PATAGONIA LIGHT FESTIVAL 2026 (21)

PATAGONIA LIGHT FESTIVAL INICIA OCHO NOCHES LLENAS DE LUZ Y ARTE EN PUNTA ARENAS

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