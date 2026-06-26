PATAGONIA LIGHT FESTIVAL COMENZÓ EN PUNTA ARENAS Y SE EXTENDERÁ HASTA EL 2 DE JULIO

El Patagonia Light Festival comenzó oficialmente en Punta Arenas, invitando a la comunidad a disfrutar de una experiencia que combina iluminación, arte y espacios urbanos durante las noches de invierno.

La iniciativa se desarrollará hasta el próximo 2 de julio, con actividades programadas entre las 18:30 y las 22:00 horas, sumándose a los panoramas culturales y familiares de las Invernadas 2026 en la capital regional.

El festival es presentado por EDELMAG, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y realizado por Grupo Únnico y Manu Guzmán, con el apoyo de empresas e instituciones públicas y privadas.

La actividad cuenta además con el auspicio y colaboración de entidades regionales y nacionales, reforzando una propuesta que busca entregar nuevas experiencias culturales durante uno de los periodos más oscuros y característicos del invierno magallánico.

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