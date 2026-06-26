26 de junio de 2026
PATAGONIA LIGHT FESTIVAL COMENZÓ EN PUNTA ARENAS Y SE EXTENDERÁ HASTA EL 2 DE JULIO
La experiencia de luz y arte podrá disfrutarse diariamente entre las 18:30 y las 22:00 horas, como parte de la programación de las Invernadas 2026.
El Patagonia Light Festival comenzó oficialmente en Punta Arenas, invitando a la comunidad a disfrutar de una experiencia que combina iluminación, arte y espacios urbanos durante las noches de invierno.
La iniciativa se desarrollará hasta el próximo 2 de julio, con actividades programadas entre las 18:30 y las 22:00 horas, sumándose a los panoramas culturales y familiares de las Invernadas 2026 en la capital regional.
El festival es presentado por EDELMAG, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y realizado por Grupo Únnico y Manu Guzmán, con el apoyo de empresas e instituciones públicas y privadas.
La actividad cuenta además con el auspicio y colaboración de entidades regionales y nacionales, reforzando una propuesta que busca entregar nuevas experiencias culturales durante uno de los periodos más oscuros y característicos del invierno magallánico.
NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO
Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.
Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.