SEREMI DE ENERGÍA FUE AGREDIDO Y AMEDRENTADO AL INTENTAR DENUNCIAR INCIVILIDADES EN UN ESPACIO PÚBLICO

La noche de ayer, cuando el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, se dirigía a su hogar, divisó a un grupo de jóvenes que realizaban rayados en un paradero de locomoción colectiva ubicado en calle Hernando de Magallanes.

La incivilidad fue registrada por el Seremi Pinto para luego hacer la denuncia correspondiente. En ese momento, de improviso, un sujeto encapuchado lo empujó violentamente, haciéndole perder el equilibrio, mientras lo increpaba y perseguía.

En ese trayecto, de aproximadamente 20 metros, fue amedrentado y, cuando estaba a punto de refugiarse en un café, fue agredido físicamente.

Tras resguardarse, la autoridad debió recibir protección policial y dar cuenta a Carabineros del suceso.

Afortunadamente el Seremi no sufrió lesiones de gravedad, sin embargo, el agresivo accionar del sujeto provocó un shock en la autoridad, por lo que recibió contención en dependencias de la Delegación Presidencial Regional.

Actualmente, el Seremi de Energía se encuentra en buen estado de salud y ha retomado sus funciones.

"No dejaremos que nos asusten. Como autoridades y ciudadanos que queremos nuestra patria y nuestra región, seguiremos denunciando este tipo de hechos. La violencia y las incivilidades nunca serán la respuesta", dijo Pinto.

Agregó que "el Presidente José Antonio Kast está avanzando en el Registro Único de Vándalos, que es una buena noticia para todos y para que esto no se vuelva a repetir".

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes, sus funcionarios condenaron la agresión de la cual fue víctima la autoridad regional del ramo, manifestando que, como servidores públicos, rechazan todo acto de violencia hacia las personas, independiente de quien sea la víctima. Asimismo, agradecieron la pronta y oportuna respuesta de Carabineros de Chile.

Finalmente, remarcaron que ninguna manifestación de violencia física o verbal impedirá que cumplan con su deber de denunciar delitos o incivilidades si son testigos de estos hechos.