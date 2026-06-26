HISTÓRICO LANZAMIENTO DE LOS PREMIOS REGIONALES DE CULTURA 2026

​Por primera vez en su historia, la comuna de San Gregorio fue la anfitriona del lanzamiento de los Premios Regionales de Cultura, Arte y Patrimonio. El hito se concretó este miércoles en el Centro Comunitario de Cuidados, lugar que congregó a la comunidad local y a las autoridades para dar inicio a la convocatoria de la versión 2026.



Bajo el concepto "Patrimonio Cultural Vivo en Magallanes", la presente edición del certamen abrió sus postulaciones transformándose en un acto concreto de descentralización. En este sentido, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, afirmó que "elegimos San Gregorio porque el dinamismo cultural está en todos lados. Estar aquí es un acto de descentralización profunda, un compromiso de nuestro gobierno por visibilizar a quienes mantienen viva nuestra identidad desde cada rincón de Magallanes".



La jornada no se centró solo en el anuncio de la nueva edición. También hubo un espacio para una "actividad de retribución" diseñada para aplaudir a los talentos de San Gregorio que se alzaron con el galardón en la edición 2025.



En este contexto se dio la intervención del escritor e investigador Winston Alarcón Cárdenas, premio regional en la categoría de "Portadores de Tradición 2025”, un pilar de la memoria comunal con más de 30 años de trayectoria en la investigación y escritura. Obras de su autoría han logrado que la historia de su tierra natal trascienda, protegiendo su patrimonio natural y cultural. Respecto del reconocimiento Premios Regionales de Cultura, Arte y Patrimonio obtenido el año pasado, Alarcón reflexionó sobre el valor comunitario. "Bueno, para mí, en primer lugar, creo que voy a sostener siempre en el tiempo que se parta por las comunas rurales. Que no es un premio que esté encerrado en grandes ciudades como Punta Arenas, Natales, Porvenir, que son ya las ciudades más importantes acá en la región de Magallanes, sino que traspase a las comunas rurales que hay tanto potencial como también hay en las ciudades grandes, como las ciudades más desarrolladas. Entonces, eso es muy significativo no solamente para mí, sino que para el pueblo en sí, la autoridad y todo lo que conlleva este tema de la parte cultural", sostuvo.



El folclore también tuvo su espacio durante el evento. El elenco de danza "Flor de Calafate", ganador de la categoría de Organizaciones de Base Comunitaria el 2025, realizó una presentación durante la ceremonia. Con más de 20 años de trayectoria, esta agrupación -reconocida como Punto de Cultura Comunitaria- ha llevado la identidad magallánica a diversos escenarios. Sobre lo que significó para ellas este galardón, la presidenta del colectivo, Aurelia García Álvarez, señaló que "fue algo que logró que tengamos más energía como para seguir adelante y hacer que nuestro grupo siga en el tiempo".



El municipio local, clave en la postulación de ambos ganadores el 2025, celebró la decisión de convertir a su comuna en el escenario central del lanzamiento 2026. "Es muy importante para nosotros, ya que en el año 2025 tuvimos dos reconocimientos a nuestra gente. Don Winston Alarcón, un hombre de gran trayectoria, de muchos años de trabajo, de muchos años de investigación; y en segundo lugar, estuvo el grupo de danza Flor de Calafate, que son integrantes de la comuna, son mujeres de nuestra comuna y que tienen una trayectoria de 20 años aproximadamente", resaltó la alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz valoró la instancia destacando el impacto local.



CONVOCATORIA 2026

“Premios Regionales de Arte, Cultura y Patrimonio 2026”, impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR), tiene como propósito reconocer la obra de chilenos y chilenas, nacidos/as o no en la región, que han desarrollado iniciativas significativas en el rescate y fortalecimiento de la identidad regional, dinamismo en la participación ciudadana, aporte a la descentralización del desarrollo artístico y cultural, y una obra continua en el tiempo. Reconocerá a un total de diez personas naturales y/o jurídicas, divididas en cuatro grandes categorías: Cultores de patrimonio inmaterial; Organizaciones comunitarias de carácter cultural-artístico; Artistas u organizaciones emergentes, y Trayectoria a gestores o artistas por la promoción y difusión de la memoria histórica, los derechos humanos y visibilización de las mujeres como sujetas de derechos. Quienes resulten seleccionados recibirán un galardón y un estímulo económico de $1.000.000 (un millón de pesos).



La fecha de cierre para presentar, de manera digital, a los candidatos a ser los nuevos guardianes de la identidad regional será el próximo 14 de agosto de 2026. Las bases y ficha de postulación se encuentran disponibles en el sitio web: www.cultura.gob.cl/magallanes

