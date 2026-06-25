AUSTRALIA Y CHILE CELEBRAN SU CONEXIÓN ANTÁRTICA EN EL PATAGONIA LIGHT FESTIVAL

"Australia y Chile, guardianes del océano Austral" es el nombre de la proyección lumínica que une a la Embajada de Australia en Chile y al Instituto Antártico Chileno (INACH) en su debut en el Patagonia Light Festival. Un esfuerzo conjunto que destaca la importancia de Punta Arenas (Chile) y Hobart (Australia) como ciudades puerta de entrada al Continente Blanco para la ciencia y la protección ambiental.

Las animaciones están a cargo del estudio de diseño Eggpicnic fundado por la diseñadora chilena Camila De Gregorio y el diseñador australiano Christopher Macaluso. El dúo artístico cuenta con una destacada experiencia en reconocidos espectáculos de luces en Australia, como el Vivid Sydney y el Enlighten Canberra, llegando a iluminar el parlamento australiano en 2023 y el Palacio de La Moneda en noviembre del año pasado.

Tras un exitoso paso por La Moneda con más de 7.500 espectadores para el Día de la Fauna Chilena, Eggpicnic ofrece en esta ocasión un viaje visual y sonoro por el extremo sur del planeta, con animales que se encuentran en Chile y en Australia.

La pieza audiovisual comienza con el amanecer en el estrecho de Magallanes y narra el desplazamiento de dos chorlos de Magallanes. En su trayecto, la obra se enfoca en una puma junto a su cría y muestra especies de pequeña escala como el dragón de la Patagonia, para luego integrarse a una agrupación de pingüinos emperadores. Finalmente, la secuencia se sumerge en las profundidades oceánicas hasta alcanzar el continente antártico, siguiendo el movimiento de ballenas y densos grupos de kril.

"Punta Arenas, al igual que Hobart, cumple un importante rol a nivel mundial para la protección del océano Austral. Ambas ciudades apoyan los esfuerzos científicos, el mantenimiento de la paz y la protección ambiental en la Antártica. También compartimos una perspectiva austral sobre los desafíos globales, en particular el impacto del cambio climático en la Antártica y en nuestra región. La colaboración entre nuestras ciudades australes permite seguir avanzando hacia una mejor comprensión de un ecosistema que es tan particular como frágil", dice Andrew Martin, Embajador de Australia en Chile.

Gino Casassa, director nacional del INACH, destaca además que "esta colaboración nos permite acercar la Antártica al público de una forma didáctica. Ciudades como Punta Arenas y Hobart tienen una posición privilegiada y estratégica en este rincón del mundo. Cada esfuerzo para estrechar los lazos entre nuestras ciudades y fomentar el desarrollo de nuevas generaciones apasionadas por la Antártica."

Además del vínculo antártico que une a Australia y Chile, ambos países comparten un compromiso común con la protección del medioambiente, en particular del océano Pacífico sur. Este año, Australia está intensificando sus esfuerzos diplomáticos para lograr mejores resultados en materia de acción climática, entre otras cosas en su papel de "presidente de las negociaciones" en la gran conferencia internacional sobre el clima de este año, conocida como COP31.

El espectáculo podrá ser visto desde el 25 de junio al 2 de julio desde las 18:00 a las 22:00 horas en la Plaza Muñoz Gamero 1055, durante el Patagonia Light Festival, organizado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Durante los primeros dos días de este evento, la Embajada y el INACH invitan, además, a disfrutar de un chocolate caliente, hecho con Milo, producto australiano que cuenta con más de 80 años en Chile.

Ven y aprende sobre la conexión de Australia con la Antártica en el INACH

Por otro lado, el Museo Nacional de Australia trae al INACH una exhibición sobre la conexión del país oceánico con la Antártica. La exposición titulada "Antártica y el océano Austral", revisa la relación de Australia con el Continente Blanco desde el siglo XVIII, desde los primeros asentamientos donde la caza de foca y ballenas llevaron a muchos aventureros a acercarse a un territorio prácticamente desconocido.

Hoy en día, al igual que Chile, Australia es una de las principales potencias antárticas en el mundo, con una reputación que se basa en décadas de investigación científica y el compromiso por el Tratado Antártico.

La muestra, preparada por el Museo Nacional de Australia, el Departamento de Cambio Climático, Energía, el Medioambiente y el Agua y el Departamento de Relaciones Internacionales de Australia, podrá ser visitada desde el 25 al 27 de junio en el hall central del INACH de forma completamente gratuita.